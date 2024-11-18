عجز الميزان التجاري الطاقي بلغ 7ر8 مليار دينار خلال 9 اشهر الاولي من 2024 - تقرير

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ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، مع موفي سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنحو 29 بالمائة ليصل الى 7ر8 مليار دينار مقابل 7ر6 مليار دينار تم تسجيلها خلال 9 اشهر الأولى من العام الماضي.





وبين المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي الى موفي سبتمبر 2024، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 23 بالمائة موفى سبتمبر 2024.



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وانخفضت قيمة الصادرات، مع موفى شهر سبتمبر2024، بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع موفى سبتمبر 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.



وسجلت تونس الى موفي سبتمبر 2024، حفر بئر استكشافية جديدة برخصة جناين الجنوبية وتسجيل اكتشاف عزيزة -1 علما وانه يوجد حاليا 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و 56 امتياز استغلال منها 44 في طور الانتاج.



