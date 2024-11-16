توزر: مختبر الواحة للفنون في نسخته الثانية من 15 الى 17 نوفمبر الجاري

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بمبادرة من جمعية أطلال بدقاش ،وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يقام في فضاء طبيعي داخل إحدى واحات مدينة دقاش مختبر الواحة للفنون من 15 نوفمير إلى غاية 17 من نفس الشهر، وهو مخيم فني اتاحته الجمعية لعدد من الفنانين ،حيث تكون الطبيعة أداة استلهام ووسيلة فنية في النحت والرسم وغيرها من الفنون



ويسعى المختبر وفق رئيس جمعية أطلال بدقاش،لطفي بوجمعة إلى إتاحة الفرصة للفنانين لاستلهام مواضيعهم وتقنيات عملهم من الطبيعة ،وذلك عبر دمج عوالم الواحة في الأعمال الفنية، لافتا إلى أن المختبر هوعبارة عن مجموعة من الاختبارات والتجارب في الخط العربي والرسم والنحت والنقش على محامل متنوعة كالقماش والجلد وخشب النخيل واللوح وإعداد الحبر التقليدي وأداة الكتابة

واضاف ان مختبر الفنون يقدم فقرة للأطفال متمثلة في توظيف الخرافة التقليدية وتحويلها إلى رسوم متحركة باعتماد تقنية حديثة ،بما يساهم في عرض قصص للأطفال تجنبهم العنف والكراهية ،وتربط الصلة بين الطفل وإرثه الثقافي



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وتختتم التظاهرة التي تنظم تحت شعار "الفنون في خدمة البيئة" بعرض أعمال المشاركين وما وقع إنتاجه في المختبرات لتكون التظاهرة بذلك نافذة طبيعية وفنية ، الى جانب الترويج للسياحة الايكولوجية في مدينة دقاش

ووظف الفنانون المشاركون ما تزخر به الطبيعة ، وتحديدا الواحة من منتجات لابتكار أعمال فنية ،من ذلك استعمال الخشب والحجارة في منحوتات الفنان مجدي بوخشينة من ولاية قابس الذي قال انه يشارك للمرة الثانية في المختبر، حيث عمل على تزويق منحوتاته بالخط العربي باعتباره موروثا ثقافيا مميزا