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وزير الخارجية يلتقي السفير السنغافوري الذي يزور تونس بمناسبة الذكرى 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وبلاده

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Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 15:57 قراءة: 0 د, 37 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، سفير سنغافورة لدى تونس مع الإقامة بسنغافورة أنتوني أونغ، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس للاحتفال بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسنغافورة.

وأشاد النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بروابط الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مبرزا حرص تونس على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات لتشمل القطاعات الواعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة والتّجديد والسياحة واللوجستيك ومجال الخدمات المالية والتكوين المهني.

...

من جانبه، عبّر السفير السنغافوري عن أمله في أن تُشكّل هذه المناسبة فرصة لمزيد توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، بالنظر لما توفّره تونس من إمكانيات كوجهة سياحية وفرص الاستثمار مشيرا إلى أن عدّة شركات سنغافورية تنشط بتونس وتعمل أساسا في مجال السياحة والخدمات الفندقية.


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