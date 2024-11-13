وزير الفلاحة يؤدي زيارة غير معلنة الى المركب الفلاحي "الطويلة" بولاية سيدي بوزيد

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(وات،مكتب سيدي بوزيد)-أدّى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ،عز الدين بن الشيخ اليوم الأربعاء زيارة غير معلنة إلى المركب الفلاحي "الطويلة" بسيدي بوزيد قصد معاينة الإشكاليات اللوجستية والفنية والاطلاع على انشطة المركب

كما اطلع خلال الزيارة رفقة والي الجهة، فيصل بالسعودي واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد على وضعية المستودع، واسطبل الضيعة 18 ،وغراسات الزيتون

وقام الوزير ايضا بزيارة عديد الأراضي الدولية الفلاحية ، ومعصرة على ملك الخواص بمنطقة "فائض"

