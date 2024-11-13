بنزرت: متابعة جهوية لسير تقدم اشغال  الجزء الثاني والرئيسي لجسر بنزرت الجديد

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مثلت متابعة نسق تقدم اشغال الجزء الثاني والرئيسي لجسر بنزرت الجديد ،ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة عشية اليوم بمقر الولاية باشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبحضور الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد ،و المدير العام لفرع مجمع سيشوان الصيني بتونس المكلف بإنجاز المشروع، "يا ياتشانق" .



وتناول اللقاء مجمل الإجراءات الكفيلة بتسريع الاشغال الجارية حاليا لإستكمال تركيز الحضيرة الفنية والاشغال جيوتقنية ،ومعاضدة المقاولات الصينية المكلفة بها وتوفير الظروف الملائمة لها ،بما من شانه إتمام المشروع في الآجال المعلنة وهي نهاية سنة 2027.

و جدد والي بنزرت حرص جميع مصالح الدولة التونسية على تذليل كل الصعوبات الطارئة والعالقة ،و توفير جميع ممهدات الانجاز الفني الناجح للمشروع ،على غرار الاشغال الجارية في القسطين الاول والثالث اللذين ينجزان عن طريق مقاولات وكفاءات تونسية



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يذكر ان مشروع جسر بنزرت الجديد تبلغ تكلفته المالية الأولية 761 مليون دينار ،ويتوزع الجسر فنيا على ثلاثة أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم ، منها القسط الثاني الذي يتم إنجازه من قبل الشركة الصينية مجمع سيشوان بكلفة مالية تعادل 610 مليون دينار ، ويتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة المسلحة ويتكون من 19 " ممدودة " على قنال الملاحة وبعلو حوالي 60 مترا على سطح البحر، ويسمح بمرور جميع أنواع البواخر ،بما يمكن من مزيد تعزيز نشاط الميناء توريدا وتصديرا ، وسيكون جاهزا وفق بنود الصفقة في حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2027.