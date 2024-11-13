وزير الخارجية يطلع رئيس الجمهورية على نتائج مشاركاته في عدد من المؤتمرات الاقليمية والدولية

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التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الذي أطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركاته في عدد من المؤتمرات الاقليمية والدولية.



وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية ،وعلى دور الدبلوماسية التونسية في الدفاع عن قضايا الحقّ في العالم وفي مقدمتها الحقّ الفلسطيني، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





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وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية تنويع الشراكات، بما يخدم مصالح تونس في كنف الاحترام المتبادل وعلى أساس التعامل الندّ للندّ. كما أسدى تعليماته بضرورة مزيد تعزيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجهودها في الدفاع عن مصالح تونس وتكثيف الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج.