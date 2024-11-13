القصرين : يوم مفتوح لتقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين بالمعهد العالي للفنون والحرف

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نظمت المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بالقصرين، عشية اليوم الإربعاء، بالتعاون مع مجمع الصحة الأساسية بالجهة، يوما مفتوحا لتقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، بفضاء المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين.





وتضمن اليوم المفتوح خيمة صحية خصصت لأخذ عينات لعدد من طلبة المعهد العالي للفنون والحرف والأستاذة والعاملين به، الراغبين في ذلك، لتحليلها والتثبت من حملهم لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم من عدمه، مع تقديم مداخلة علمية حول الصحة النفسية للطالب وآخرى حول مضار التدخين، تخللتهم فقرات تنشيطية ترفيهية طلابية.



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وتأتي هذه التظاهرة الصحية التحسيسية التثقيفية، التي أمن فعالياتها ثلة من الإطارات الطبية وشبه طبية بالجهة، في إطار الإحتفال باليوم العالمي للطالب واليوم العالمي لمرض السكري، وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ليلى بن ضيفي .

وبينت بن ضيفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مرض السكري أصبح منتشرا، وهو في تزايد، واشارت في ذات الصدد الى أن آخر مسح أنجز سنة 2023 حول مرض السكري في إطار البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، كشف أنه يوجد نحو 966 ألف مريض بالسكري أو ضغط الدم في تونس، مؤكدة على أهمية الوقاية والعلاج والمتابعة للتوقي من مضاعفات السكري الخطيرة مع الحرص على اتباع نمط حياة صحي وسليم وممارسة الرياضة والإمتناع عن التدخين .

ومن جانبه أكد رئيس الدائرة الصحية بالقصرين الشمالية عادل الفاهم، في تصريح لوكالة "وات" أن اليوم العالمي للسكري يمثل مناسبة لتحسيس وتوعوية وتشجيع المواطنين وخاصة مرضى السكري على ممارسة النشاط الرياضي واتباع نظام غذائي معين مع نوم سليم وتجنب التدخين وخاصة تقبل المرض واعتباره نمط عيش طبيعي، مع الحرص على تناول الأدوية بدقة وبانتظام واحترام عيادات المتابعة الطبية وإجراء التحاليل والكشوفات اللازمة عند حدوث تعكرات صحية .

وكشف الفاهم بالمناسبة أن الأرقام المسجلة بالدائرة الصحية بالقصرين الشمالية حول مرض السكري منخفضة للغاية (7 بالمائة ) واعتبرها أرقاما بعيدة عن الواقع، وأرجع انخفاضها إلى عزوف المواطنين على التحاليل والكشوفات وعدم معرفة عدد هام منهم أنهم مرضى، مبينا في ذات الإطار أن مرضى السكري في العالم قدر ب14 بالمائة .

وفي تصريحات متطابقة لصحفية "وات" عبر عدد من طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، عن أهمية هذه التظاهرة الصحية التحسيسية التثقيفية باعتبارها مكنتهم من معرفة مخاطر مرض السكري وضرورة التقصي عنه والتوقي من مضاعفاته .

كما ثمنوا كثيرا المداخلة العلمية حول الصحة النفسية للطالب التي أمنتها الأخصائية في الأمراض النفسية بالمستشفى الجهوي بالقصرين آماني بكار مؤكدين أنها مكنتهم من معرفة إنعكاسات الأمراض النفسية على صحة الطالب وعلى مسارهم الأكاديمي وسبل التوقي منها .