تفكيك شبكة لترويج المخدرات بتالة وحجز 4 كغ من مخدر القنب الهندي

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تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتالة إقليم القصرين، من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدّرات، وحجز 43 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن أكثر من 4 كغ، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الادارة العامة للحرس الوطني.



وأوضحت الادارة العامة، أنه على إثر توفر معلومات لدى الوحدات المذكورة، مفادها نشاط ذوي شبهة في ترويج المواد المخدّرة بالأوساط الشبابية، تم إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة التي مكنت يوم 9 نوفمبر الجاري من ضبط شخصين ضالعين بالشبكة، وحجز كمية المخدرات المذكورة.





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وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، من خلال الإتصال على الرقم 71860135 للابلاغ عن أية معلومات أو تحركات مشبوهة، بما يساهم في الحفاظ على الأمن العام.





