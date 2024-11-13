تخصيص 90 مليون دينار لميزانية أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن مشروع ميزا نية الدولة لسنة 2025

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تقدر ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بنحو 90 مليون دينار

مقابل 618ر88 مليون دينار لسنة 2024



وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الأربعاء خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، بمقر البرلمان بباردو، أن برنامج حماية أملاك الدولة يستاثر بنسبة 42 بالمائة من الاعتمادات المخصصة للوزارة ، في حين خصصت نسبة 35 بالمائة لبرنامج القيادة والمساندة ونسبة 23 بالمائة لبرنامج التصرف في املاك الدولة



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ولفت الوزير ، إلى انه تم في إطار مهمة أملاك الدولة ايضا، تخصيص اعتمادات جملية بعنوان التأجير العمومي بقيمة 944ر68 مليون دينار واعتمادات بقيمة 060ر8 مليون دينار لقسم نفقات التسيير واعتمادات بقيمة 835 الف دينار بعنوان التدخلات واعتمادات بقيمة 161ر12 مليون دينار بعنوان نفقات الاستثمار

كما تم تخصيص اعتمادات لفائدة صندوق ضمان حوادث المرور بقيمة 2ر2 مليون دينار وأخرى لفائدة صندوق تحديد الرصيد العقاري بقيمة 8 مليون دينار



ولفت الوزير ، إلى انه تم في إطار مهمة أملاك الدولة ايضا،