توننداكس ينهي معاملات الإربعاء على شبه إستقرار

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أنهت بورصة تونس معاملات، الإربعاء، على شبه استقرار إذ تراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0،08 بالمائة وبلغ النقطة 9800،8 وسط قيمة مبادلات محتشمة لم تتجاوز 2،8 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وعاد أفضل آداء إلى إسمنت بنزرت، وزادت قيمته، بنسبة 4،4 بالمائة، وأقفل عند سعر، 0،470 دينار، دون تحقيق مبادلات ذات قيمة.





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وسجل سهم الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية، تقدما بنسبة 4،1 بالمائة، وأنهى الحصّة عند سعر 11،690 دينار. وبلغت قيمة المبادلات على السهم 5 آلاف دينار، فقط.



وفقد سهم التونسيّة لصناعة الإطارات المطاطية، من جهته، نسبة 4،5 بالمائة من قيمته، وأقفل عند مستوى 1،480 دينار.



وتدهور سعر سهم بولينا القابضة، بنسبة 2،6 بالمائة، وبلغ مستوى 8،650 دينار عند الإقفال. وتمكن السهم من تحقيق مبادلات بقيمة 64 ألف دينار.



واستحوذ سهم إسمنت قرطاج على الحصّة الأكبر من المعاملات، بقيمة 386 ألف دينار. وتصدّر قائمة الأسهم الأكثر تبادلا. وحافظ السهم على استقراره عند سعر 2،270 دينار.