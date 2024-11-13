تنظيم المسار الثقافي الطالبي الأول "مسار يوغرطة" تحت شعار "من أجل العيش المشترك والسلام "

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6734cd1cba6c60.75295304_okmhfipejqlng.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب اليونسكو للمغرب العربي ومكتب تونس، يوم السبت 16 نوفمبر 2024 بمعتمدية قلعة سنان بالكاف، المسار الثقافي الطالبي الأول "مسار يوغرطة" تحت شعار "من أجل العيش المشترك والسلام "، وذلك في إطار مشروع "تمكين منظومة التربية والتعليم والمجموعات التربوية بتعزيز حقوق الإنسان وتدعيم التربية على المواطنة العالمية والتربية على وسائل الإعلام والمعلومة".



ويمتد هذا المسار على مسافة 15 كم حول معلم مائدة يوغرطة، وهو موقع مدرج ضمن القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو. ويتميز هذا الموقع بكنوزه الأثرية الشاهدة على العديد من الأحداث التاريخية مما يجعل منه معلما مهمّا احتضن أول حضارة كبيرة في المغرب العربي.





...



ويتزامن المسار مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح ويتمحور حول قيم الاحترام والتضامن والعيش المشترك وسيجمع أكثر من 300 طالب عن 12 جامعة تونسية والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ودواوين الخدمات الجامعية مع مشاركة مجموعة من الطلبة المتطوعين لمرافقة المتسابقين.



وتتضمن هذه التظاهرة زيارة للمسلك السياحي لمدينة الكاف لفائدة الطلبة المشاركين بالتعاون مع المندوبية الجهوية للسياحة بالكاف وبمرافقة مجموعة من قادة جهة الكاف للكشافة التونسية، لاكتشاف قرية الحرف والمدينة العتيقة.



وستسمح هذه الجولة بالتعرف على الهندسة المعمارية التقليدية المميّزة للمنطقة وسيتم تنظيم سهرة موسيقية تراثية "الريشة" للفنانة روضة الخروبي بالمركب الثقافي الصحبي المسراطي بالكاف وذلك في إطار التعريف بالتراث اللامادي لجهة الكاف.



ويتضمن المسار الثقافي الطالبي معرضا حول التراث الثقافي والسياحي لمدينة الكاف للتعريف بمنتجات وإبداعات الحرفيين المحليين المميّزة لمنطقة الكاف.



وسيمثل هذا المعرض فرصة لتثمين وتشجيع المواهب المحلية ورحلة حول التراث الثقافي والحرفي للجهة إضافة إلى تنظيم فقرة تنشيطية تؤمنها فرقة ماجورات قصر هلال.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع تنفذه اليونسكو بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبدعم مادي من مملكة هولندا، وبالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بالإضافة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ويهدف إلى تعزيز قدرة الأجيال القادمة على التكيّف وتعزيز مجتمع شامل للجميع ومتسامح وغير تمييزي.

