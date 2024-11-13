سليانة: إحياء الذكرى 70 لمعركة جبل برقو

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إنتظم، اليوم الإربعاء، بمقبرة الشهداء بمنطقة عين بوسعدية من معتمدية برقو التابعة لولاية سليانة، موكب رسمي بمناسبة إحياء الذكرى 70 لمعركة جبل برقو أو ما يعرف بمعركة "ربع الساعة الأخيرة"، تمت خلاله تحية العلم على أنغام النشيد الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء.

واكد الحاضرون أن إحياء الذكرى، التى تمت بإشراف السلط الجهوية والاطارات الأمنية والعسكرية وعدد من المديرين الجهويين، تمثل فرصة لاستحضار التضحيات وللترحم على أرواح شهداء المعركة من أجل الوطن.

واحتضنت معتمدية برقو، أمس الثلاثاء، حفل تكريم لعائلات المناضلين، في ما شهدت شوارع المدينة عروضا تنشيطية بالمناسبة.

يذكر ان معركة جبل برقو اندلعت ضد المستعمر الفرنسي من 8 إلى غاية 13 نوفمبر 1954 وشارك فيها مناضلون من مختلف جهات البلاد وأسفرت عن استشهاد 18 مقاوما