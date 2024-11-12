باجة: 28 معصرة زيتون تفتقر لمصبات للمرجين ووالي الجهة يمكّن اصحاب المعاصر من مهلة لتجاوز الاخلالات قبل اتخاذ القرارات اللازمة

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اكد المدير الجهوى لوكالة حماية المحيط بباجة رضا النفزى، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية، حول متابعة وضع معاصر الزيتون، أن 28 معصرة تفتقر لمصبات للمرجين وان 7 معاصر تتوفر على مصبات (2 منها مطابقة للمواصفات)، ونبه الى ان الجهة ستواجه خلال الموسم الحالي اشكاليات فى التصرف فى المرجين، حيث تتجاوز توقعات انتاجه للموسم الحالي ال50 الف متر مكعب، فى حين تقدر طاقة خزن الاحواض الداخلية للمعاصر ب35 الف متر مكعب فقط .

وتعهد والي باجة احمد بن خراط باتخاذ قرارات صارمة، بعد انتهاء مهلة سيتم تمكين اصحاب المعاصر منها، لتجاوز الاشكاليات والقيام بالمطالب والدراسات اللازمة واعتماد الحلول التى تجعل من المرجين ثروة عبر تثمينه فى مجالات مختلفة وبطرق متعددة، بالاضافة الى اعتبار التصرف فى المرجين جزء من الاستثمارات المرصودة لمشاريع المعاصر.

واكد انه لن يتم تجديد التراخيص فى السنة القادمة الا للمصبات المطابقة للمواصفات، حفاظا على البيئة والمائدة المائية وعلى حقوق الاجيال القادمة ومنها مصب فدان السوق الذى تصحل على رخصة استثنائية خلال الموسم الحالي .

ومن جهته، دعا رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري شكري الدجبي، الى تكثيف تثمين المرجين واعتماده كعلف، ورشه بالاشجار المعمرة والاستثمار، حتى لا يتم ضياع اي مكون من الزيتون، كما دعا الى مواصلة الاصلاح ومراقبة المعاصر حفاظا على الارض.



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واكد ممثل الحماية المدنية من جهته، ان 8 معاصر فقط بباجة متحصلة على التصنيف، داعيا الى اتخاذ الاجراءات الضرورية للحصول على شهائد الوقاية التى تعتبر هامة فى عمل المعاصر.

وتم خلال الجلسة، استعراض وضعية المعاصر بكل معتمدية من معتمديات الجهة ومشاغل المهنيين واصحاب المعاصر الذين طالبوا بتوفير الارض لانجاز مصب جهوي جماعي للمرجين، كما اكدوا ان تكلفة انجاز المصبات الفردية مرتفعة، وتعهد عدد منهم بالقيام بالاجراءات الضرورية وتوفير الشروط الازمة.

تجدر الاشارة الى ان انتاج الزيتون للموسم الحالي بباجة، يقدر ب 45 الف طن، وان مساحات الزياتين تبلغ 40 الف هكتار .