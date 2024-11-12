وزير الدفاع: الجيش الوطني كشف في العام الحالي مخيمات قديمة للإرهابيين وأبطل مفعول 62 لغما وحجز تجهيزات

وأضاف السهيلي، لدى تقديمه مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أمام الغرفتين النيابيتين، أن الجيش الوطني نفذ، إلى حدود 31 أكتوبر الماضي في مجال محاربة الإرهاب، 990 عملية بالمناطق المشبوهة بمختلف ولايات الجمهورية، منها عمليّات واسعة النّطاق في المرتفعات، شارك فيها أكثر من 19.500 عسكري.

وبشأن التصدي لعمليات التهريب، أفاد الوزير بأن الجيش قام في جانفي 2024 بإيقاف 659 مهرّبا وحجز 304 سيارة وشاحنة تهريب وقُرابة 375 ألف قرص مخدر و3 ملايين علبة سجائر بالإضافة إلى 121 ألف لتر من المحروقات.وتابع قوله إن الوحدات البرية جابهت الهجرة غير النظامية وقامت، حتّى أكتوبر 2024، بإيقاف 4102 مجتازين من بلدان إفريقية وعربية، 3250 منهم عبر الحدود الجنوبية الشرقية و852 عبر الحدود الغربية.أما الوحدات البحرية، فقد نفذت 120 عمليّة إنقاذ وإحباط لمحاولات هجرة غير نظامية، أغلبها من منطقة الجنوب (103 محاولات انطلاقا من السواحل التونسيّة و17 أخرى انطلاقا من دول الجوار)، وأغاثت وأنقذت 3189 فردا (1147 تونسيا و2042 أجنبيّا) كما انتشلت 25 جثّة.وفي مجال مجابهة الكوارث الطبيعية سنة 2024، ذكر الوزير أن الوحدات العسكرية تدخلت في مجال إطفاء الحرئق في 7 مناسبات بمختلف المناطق بتوفير التجهيزات اللازمة والموارد البشريّة.كما تدخل مختصّو الهندسة العسكرية، في إطار رفع وتحطيم مخلفات الحرب، في 138 مناسبة بمختلف المناطق لـرفع وتحطيم 434 قذيفة كلّها من مخلّفات الحرب العالمية الثانية.