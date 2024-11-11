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كاس الكنفدرالية: المصري محمود البنا يدير لقاء النادي الصفاقسي وشباب قسنطينة الجزائري

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 18:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
عينت لجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة النادي الصفاقسي وشباب قسنطينة الجزائري المقررة يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الاولى عن المجموعة الاولى لكاس الكنفدرالية, حسبما اعلنه اليوم الاثنين الفريق الجزائري.

ويتكون الطاقم من الحكم الرئيسي محمود البنا بمساعدة كل من الحكم المساعد الأول سامي محمد أبوزيد هلهال والحكم المساعد الثاني يوسف وحيد يوسف البوساتي .
يذكر أن النادي الصفاقسي وشباب قسنطينة يخوضان غمار مسابقة كأس الكنفدرالية الافريقية ضمن المجموعة الأولى بمعية أندية برافوس الانغولي وسيمبا التنزاني.
...

و سيتأهل الأول والثاني عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي من المنافسة.


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