سيدي بوزيد: برمجة تشجير 220 هكتارا بالجهة خلال موسم التشجير الحالي

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بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد عن برمجة تشجير 220 هكتارا بولاية سيدي بوزيد خلال موسم 2024-2025 مقابل 110 هكتار أنجزت في الموسم الفارط.

وتنقسم المساحات المبرمجة إلى 120 هكتارا عن طريق البرنامج الوطني للأشغال الغابية، و100 هكتار عن طريق برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية، وقد تم توفير أكثر من 188 ألف شتلة منها أكثر من 39 ألف شتلة موجّهة للتشجير الغابي، وحوالي 80 ألف شتلة للغراسات الرعوية، و11900 شتلة خاصة بمصدات الرياح، بالإضافة إلى 11430 شتلة نباتات شبه غابية و45569 شتلة نباتات زينة، علما أنّ موسم التشجير الماضي سجّل توزيع 76105 شتلة غابية ورعوية ومشاتل زينة بكامل الولاية بلغت نسبة نجاحها 30 بالمائة.

وتتجاوز المساحة الجملية للغابات بولاية سيدي بوزيد 15 ألف هكتار منها 8165 هكتارا من الغابات المحدثة، كما توجد بالولاية 3 منابت غابية تصل طاقة إنتاجها إلى 2.5 مليون شتلة وتؤمن إنتاج المشاتل الغابية والرعوية واشجار وشجيرات الزينة، وهي منبت ضيعة 19 (1.2 مليون شتلة)، ومنبت لسودة (700 ألف شتلة)، ومنبت المكناسي (600 ألف شتلة).

كما توجد بالولاية 2 حدائق وطنية هي كل من الحديقة الوطنية ببوهدمة ومساحتها 16488 هكتار، والحديقة الوطنية بجبل مغيلة ومساحتها 16250 هكتار، إضافة إلى محمية طبيعية تقع بريحانة من معتمدية الرقاب وتمتد على مساحة ألفي هكتار.