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كميات الامطار خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Novembre 2024 - 09:14 قراءة: 0 د, 32 ث
      
سجلت الاربع والعشرون ساعة الاخيرة هطول كميات متفاوتة من الامطار بلغت اقصاها في دار علوش 22 مليمتر ونفزة 11 مليمتر وسد كساب 10 مليمتر، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وفيما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:

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ولاية باجة: نفزة 11 // عمدون 12// سد كساب 10// باجة المحطة 9//

ولاية جندوبة: بني مطير 6// سد بربرة 2// بلطة بوعوان 3// عين دراهم 9// فرنانة 1//
وادي مليز 1// طبرقة 6//


ولاية سليانة: برقو 5//مكثر المدينة 1//

ولاية الكاف: تاجروين 1//

ولاية نابل: نابل 7//قربة 1//دار علوش 22//

ولاية تونس: سيدي بوسعيد 1//

ولاية المنستير: صيادة لمطة بوحجر 5// المكنين 9// طبلبة 9//.


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