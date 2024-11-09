الصالون الدولي والافريقي للصناعات الغذائية بالحمامات من 14 الى 16 نوفمبر 2024 - مستشار التظاهرة - مرفق بفيديو

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توقع مستشار الدورة الثانية للصالون الدولي والافريقي للصناعات الغذائية، فريد التونسي، مشاركة اكثر من 100 عارض وحضور ممثلين عن 20 بلدا واستقطاب 3500 ضيف طيلة ايام الصالون الثلاثة الممتدة من 14 الى 16 نوفمبر 2024 بالحمامات، ولاية نابل.



واضاف التونسي، في حوار جرى باستوديو وكالة تونس افريقيا للانباء التلفزي، انه سيتم تنظيم عقد ملتقيات علمية حول قضايا الامن الغذائي والتمويل والتصدير وخمس ورشات عمل علمية الى جانب توفير فضاء عرض للشركات الناشئة وتنظيم مسابقة دولية في مجال الطبخ.





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ويحتضن هذه الدورة مركز المؤتمرات المدينة ياسمين الحمامات تحت شعار "السيادة الغذائية في افريقيا: الحلول والشراكات الممكنة"، علما وان التظاهرة ترنو الى إثراء النقاش في اهم القضايا الوطنية المطروحة ومنها المتعلقة بالأمن الغذائي والتسويق للمنتوج التونسي.



وتتطلع هذه التظاهرة الى دعم الشركات الناشئة وتمكينها من فرص عرض حلولها التكنولوجية في قطاع الصناعات الغذائية والقطاعات ذات العلاقة وتمكين الشركات التونسية من فرص عقد لقاءات ثنائية مع نظيراتها في افريقيا واوروبا و العالم والبحث عن شراكات واسواق جديدة، وفق التونسي.



ويهدف الصالون في برنامجه العلمي، الذي يضم منتديات علمية وورشات عمل وتفكير، الى تجميع كل الاطراف الفاعلة من ادارة ومنظمات وطنية ومؤسسات تمويلية وخبراء ومهنيون و اصحاب شركات الفاعلون الاقتصاديون وتتوزع اشغال الصالون، وفق التونسي، الى ثلاثة فعاليات اساسية تتمثل في فضاء للعرض، يتضمن أجنحة خاصة بالشركات التونسية والاجنبية لتقديم انتاجاتها، واخرى خاصة بالمنظمات والمؤسسات والمجامع المهنية لتقديم برامجها في مجال معاضدة جهود تسويق المنتوج التونسي وجناحا خاصا بالشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية.



ويرتكز البرنامج العلمي على تنظيم ثلاثة منتديات دولية وعدد من ورشات العمل على امتداد ايام الصالون في حين تتضمن قائمة المنتديات الدولية منتدى حول "السيادة الغذائية والامن الغذائي في افريقيا" واخرين حول "الشراكات العالمية في مجال الصناعات العذائية" و"الاسواق التصديرية في الصناعات الغذائية".



وستقام على هامش الصالون الدولي الافريقي للصناعات الغذائية عدد من ورشات العمل و من اهمها ورشة عمل من تنظيم البنك الافريقي للتنمية حول مساهمته في تمويل مشاريع الصناعات الغذائية ودعم تحقيق الامن الغذائي في افريقيا وفق التونسي.



ويتضمن البرنامج تنظيم ورشات عمل بجناح الشركات الناشئة حول واقع القطاع ومدى مساهمتها في ايجاد الحلول التكنولوجية للازمات الصناعات الغذائية والتغيرات المناخية و الشّحّ المائي وقضايا الامن الغذائي علاوة على جلسة عمل للمجمع المهني المشترك للحوم الدواجن والأرانب.



وستستفيد هذه الشركات من أجنحة مجانية لعرض حلولها التكنولوجية لقضايا الامن الغذائي والتصدير وعقد لقاءات ثنائية مع مختلف الشركات الأجنبية المشاركة ومع المانحين و الفاعلين الاقتصاديين وفق التونسي. وستنظم صلب هذا الجناح، وفق التونسي، عدد من ورشات العمل وحلقات النقاش حول أحدث الحلول التكنولوجية في مجال صناعة الغذاء وفق مقاربات مقاومة التغيرات المناخية و دعم الاقتصاد الأخضر.



ويتضمن الصالون تنظيم المسابقة الدولية للطبخ بالاشتراك مع جمعية الصقور الذهبية للطهي ومسابقة دولية في فن الطبخ التقليدي والعصري لاختيار أفضل الاطباق المعروضة للوفود المشاركة. وسيشهد الفضاء المخصص للمسابقة في قصر المؤتمرات المدينة ياسمين الحمامات، تزامنا مع يوم الافتتاح، تنظسم عرض تذوق لأشهر الأطباق التقليدية لكل الدول المشاركة ومن أهمها الجزائر و المغرب والسعودية وتركيا وكرواتيا وبوركينافاسو وكوريا والهند.



وسيتم خلال اليوم الثاني تنظيم ثلاثة مسابقات، تتعلق الاولى بأفضل الاطباق العصرية والتقليدية والثانية "بالمخبوزات و البيتزا " والثالثة بالحلويات العصرية والتقليدية و "الكيك " ثلاثي الأبعاد وسيقع في اليوم الختامي للصالون الاعلان عن نتائج المسابقة.



وأكد مسشتار التظاهرة تخصيص منصة الكترونية للشركات المشاركة في التظاهرة لتنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بينها وبين نظيراتها التونسية والأجنبية.

