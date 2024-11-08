بطولة ايطاليا: جوفنتوس وتورينو يفتتحان الجولة الثانية عشرة السبت

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تنطلق السبت مباريات الجولة الثانية عشرة من البطولة الإيطالية لكرة القدم، حيث يواجه جوفنتوس ضيفه تورينو بهدف تحقيق الفوز.

ويسعى جوفنتوس لتحقيق انتصار مهم يقربه من مراكز المنافسة على صدارة ترتيب المسابقة، خاصة بعد إهداره النقاط في الجولات الماضية، حيث تعادل مع إنتر ميلان بنتيجة (4 - 4)، وأمام بارما بنتيجة (2 - 2)، قبل أن يفوز على أودينيزي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

ويحتل جوفنتوس، بقيادة مدربه تياغو موتا المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد (21) نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز السابع.

على الجانب الآخر، يحتل تورينو المركز العاشر برصيد (14) نقطة، ويتطلع لظهور مميز من أجل الفوز، لتحسين مركزه في جدول الترتيب واحتلال المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



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وضمن الجولة ذاتها، يلتقي فينزيا مع بارما، وكالياري مع ميلان.

وتختتم مباريات الجولة الثانية عشرة بعد غد /الأحد/، والتي تشهد مواجهة قوية بين آخر بطلين لإيطاليا إنتر ميلان ثاني الترتيب ونابولي المتصدر، كما يلتقي أتالانتا مع أودينيزي، وفيورنتينا مع هيلاس فيرونا، وروما مع بولونيا، ومونزا مع لاتسيو.