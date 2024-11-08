سليانة: تدخل لرفع الاوحال بطرقات في معتمديتي قعفور وبورويس اثر تساقط كميات هامة من الأمطار

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قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة، ليلة أمس الخميس، بجملة من التدخلات بمعتمديتي قعفور وبورويس، اثر تساقط كميات هامة من الأمطار.



وبين المدير الجهوي للتجهيز والإسكان مهدي العوني في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم التدخل لرفع الأوحال بالطريق المحلية 715 على مستوى وادي المالح (النقطة الكيلومترية 22) والطريق المحلية 713 الرابطة بين الكريب محطة من معتمدية بورويس ومنطقة الأخوات من معتمدية قعفور





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وأضاف أن التدخلات شملت أيضا الطريق المحلية 716 الرابطة بين معتمدية قعفور ومنطقة النويصر على مستوى وادي سليانة (النقطة الكيلومترية 5.4) والطريق الجهوية 73 الرابطة بين معتمديتي الكريب وقعفور والمسلك المعبد الطويبيبة من معتمدية سليانة الشمالية

وأشار العوني الى تواصل التدخلات اليوم لتشمل المسلك المعبد بن زكري من معتمدية سليانة الشمالية والطريق الجهوية 171 الرابطة بين مدينة برقو ومنطقة الدريجة