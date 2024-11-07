نابل: التقلبات الجويّة تتسبّب في وفاة كهل غرقا بوادي البطين ووفاة امرأة ضربتها صاعقة رعدية بمنطقة البسابسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672cde5f207ba2.60314005_mlehjnqfgokip.jpg width=100 align=left border=0>

تسبّبت التقلّبات الجوية التي شهدتها عديد مناطق ولاية نابل، مساء أمس الأربعاء، والمتمثّلة في تهاطل كميات هامة من الامطار مرفوقة بسحب رعدية، في وفاة كهل غرقا بوادي البطين من معتمدية دار شعبان الفهري، وكذلك في وفاة امرأة في عقدها الثالث بعد أن ضربتها صاعقة رعدية بمنطقة البسباسية من معتمدية الحمامات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري.



وأوضح المشري، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ الهالك في الخمسين من عمره وعثر عليه بعد ان جرفته المياه على بعد نحو 5 كلم بمجرى واد بمنطقة هوارية نابل ليلة امس، مضيفا أن الحماية المدنية نقلت ليلة امس الى المستشفى المحلي بالحمامات امرأتين أصيبتا بصاعقة رعدية، تعاني الأولى من جرح بالراس وآلام بالاطراف فيما تم تشخيص توقف قلبي ورئوي بالنسبة للمصابة الثانية.





...



ورجّح أن وفاة الكهل بوادي البطين مردها مجازفته بعبور الوادي على متن دراجته النارية التي عُثر عليها بجانبه بمجرى الوادي بمنطقة هوارية نابل بعد عمليات بحث وتفتيش مكثّفة، مبرزا ان الامطار القوية التي تهاطلت من التاسعة ليلا ولنحو ساعة من الزمن على المنطقة تسببت في ارتفاع نسق تدفق المياه في الوادي.

