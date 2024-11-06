توزر: تقسيم الولاية إلى 77 منطقة عد وتوفير الإسناد اللوجستي والمادي مع انطلاق مرحلة العد الفعلي للإحصاء العام للسكان والسكنى

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انطلقت، اليوم الاربعاء، في ولاية توزر، على غرار مختلف ولايات الجمهورية، مرحلة التعداد الفعلي المتعلقة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، من خلال تقسيم الولاية إلى 77 منطقة عد تضم كل منها قرابة 450 أسرة، ويتولى عون واحد، القيام بالمهمة في كل منطقة، ليبلغ بذلك مجموع أعوان التعداد 77 عونا، وفق ما أفاد به المسؤول الأول عن التعداد بالولاية التهامي منصور صحفية "وات".



وتم أمس الثلاثاء، عقد جلسة عمل بمقر الولاية، برئاسة والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية للتعداد، لإعلان انطلاق هذه المرحلة ولتقديم الإسناد اللوجستي والمادي لأعوان المعهد الوطني للإحصاء، وذلك بتخصيص قاعات اجتماعات للأعوان على مستوى كل معتمدية وتمكين المعهد من سيارات إضافة إلى توفير الإحاطة الأمنية للأعوان، بحسب المصدر ذاته.

وذكر منصور أن محاور التعداد، تتلخص في 03 محاور، تهتم بالمسكن ومدى توفره على الشبكات العمومية ويهتم المحور الثاني بالأسرة على غرار امتلاك وسائل الرفاهية وسيارة خاصة والانترنت وغيرها، ويخص المحور الثالث أفراد الأسرة من خلال الاهتمام بالخصائص الديمغرافية والتربوية والخصائص الاقتصادية وتفاصيل تهم التغطية الصحية والوفيات والصعوبات الوظيفية والإعاقة والهجرة.



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وبين منصور، أن المرحلة الحالية ستتواصل إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، وأن التعداد العام للسكان والسكنى، يعتبر أكبر عملية إحصائية ينفذها المعهد الوطني للإحصاء تمكن من توفير قاعدة بيانات للتعرف على التغيرات الديمغرافية والتركيبة السكانية وظروف عيش الأسر وتحديد المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعلاقة مع سوق الشغل.

كما يساهم التعداد في بناء مخططات تنموية مستندة على بيانات موثوقة وتوجيه السياسات العمومية لخدمة البرامج التنموية، ويعتبر هذا التعداد أداة مهمة لإعداد مخطط التنمية لسنوات 2026 / 2030

وكانت المراحل التحضيرية أنجزت بداية هذه السنة، عقبتها مرحلة ميدانية نفذت من أفريل وإلى غاية شهر سبتمبر، وهي مرحلة العد القبلي التي تم فيها حصر المباني والمحلات والأسر.