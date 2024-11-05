الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: معاقبة النادي الافريقي بمباراة دون حضور الجمهور

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قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء معاقبة النادي الافريقي بمباراة دون حضور الجمهور مع تخطئته بغرامة قدرها 10000 دينار من اجل العود في رمي القوارير على ارضية الميدان واشعال الشماريخ دون رميها في مباراته ضد الاتحاد المنستيري التي جرت يوم السبت الماضي.

ومن جهة اخرى سلطت الرابطة مجموعة من العقوبات المالية ضد عدد من الاندية على خلفية احداث الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى جاءت على النحو الاتي :



-معاقبة اتحاد بن قردان بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي القوارير على ارضية الميدان اثر المباراة التي جمعته بالملعب التونسي.



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-معاقبة النادي الصفاقسي بتوبيخ و خطية مالية قدرها 7500 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات بجميع انواعها على ارضية الميدان في المباراة التي جمعته بالاولمبي الباجي

-معاقبة النجم الساحلي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 7500 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات بجميع انواعها على ارضية الميدان في المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي

-معاقبة الترجي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 7500 دينار من اجل العود مرة ثانية في رمي المقذوفات على ارضية الميدان في المباراة التي جمعته بالنادي البنزرتي.

-معاقبة قوافل قفصة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الشماريخ دون رميها على ارضية الميدان في المباراة التي جمعته باتحاد تطاوين.