البطولة الانقليزية: استقالة المدير الرياضي لنادي أرسنال

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قدم المدير الرياضي لنادي آرسنال الإنقليزي البرازيلي إيدو استقالته من منصبه مؤكدا رغبته في دخول مغامرة جديدة بعد أن قاد عملية إحياء الفريق في السنوات الأخيرة.

وكان لاعب الوسط السابق الذي كان جزءا من تشكيلة آرسنال المتوجة بلقب البطولة الإنقليزية للمرة الأخيرة في موسم 2003 - 2004 قد عين أول مدير فني للنادي عام 2019 ليلعب بعد ذلك دورا بارزا في تعيين المدرب الحالي الإسباني ميكل أرتيتا بعد عام من وصوله.

وتشير التقارير إلى أن البرازيلي قد يتولى دورا في العمل مع رجل الأعمال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس الذي يملك ناديي نوتنغهام فورست الإنقليزي وأولمبياكوس اليوناني.

وقال إيدو في بيان على الموقع الرسمي لآرسنال: "كان هذا قرارا صعبا للغاية . لقد أحببت العمل مع كثير من الزملاء الرائعين في فرق الرجال والسيدات والأكاديمية خصوصا ميكل الذي أصبح صديقا رائعا (...) الآن حان الوقت لخوض تجربة مختلفة سيبقى آرسنال دائما في قلبي أتمنى للنادي وأنصاره كل الخير وكل التوفيق".



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وانضم إيدو إلى النادي اللندني قبل 5 أعوام بعد تجربتين له مديرا رياضيا في نادي كورنثيانز البرازيلي والمنتخب البرازيلي.

وأشرف إيدو على عملية تجديد الدماء في تشكيلة فريق شمال لندن من خلال رحيل الألماني مسعود أوزيل والغابوني بيارإيميريك أوباميانغ مقابل وصول كثير من اللاعبين الشبان تحت قيادة أرتيتا.