توزر: المدرسة الابتدائية الشابية تطلق مشروع دعم السلوك الإيجابي

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أطلقت المدرسة الابتدائية الشابية بتوزر، مفتتح السنة الدراسية الحالية، مشروع دعم السلوك الإيجابي المنجز بالشراكة مع الجمعية الفرنكفونية لتكوين المديرين بتوزر، تحت إشراف وزارة التربية.

ويهدف المشروع، إلى تحسين جودة الحياة المدرسية ضمن عمل تشاركي يستقطب التلاميذ والمربين والأولياء، من خلال القيام بمجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، التى ترتكز على 3 قيم إنسانية وهي "التضامن والمسؤولية والاحترام"، وذلك انطلاقا من تشخيص الواقع المدرسي حسب خصوصية كل مدرسة، وفق مدير المدرسة العبيدي الركروكي.

وكانت الاستعدادات المادية للمشروع، شملت تشخيص الواقع المدرسي ومحيطه الخارجي وكذلك تهيئة الفضاءات الضرورية وإحضار المدونات واللافتات واقتناء سترات وتزويق مدخل المدرسة برسم شعار المشروع والقيم الثلاث التي تمثل أهدافا يقع العمل على تحقيقها، وخصصت سنة أولى قبل انطلاق المشروع للتحضير ووضع الأهداف.

وسيمكّن المشروع، خلال ثلاث سنوات، من دفع التلميذ على حمل دور رئيسي في الحياة المدرسية، وذلك داخل الفضاءات المخصصة له، وهي ساحة المدرسة والمصعد وقرب المرافق الصحية وداخل الأقسام ومدخل المؤسسة التربوية، على أن يحمل كل تلميذ مشارك في المشروع شعارا لأحد القيم الثلاث، من أجل أن يلعب دوره في توجيه بقية التلاميذ حول الاحترام والمسؤولية والتضامن والتنبيه للسلوك السلبي الذي بدر من أحد التلاميذ الآخرين.



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ووقع، وفقا لما يقتضيه المشروع، تقسيم المدرسة إلى درجة أولى (التحضيري والسنة الأولى) ودرجة ثانية (انطلاقا من السنة الثانية) لتوجيه نوعية الأنشطة إلى كل مرحلة، حيث سيقع إفراد الدرجة الأولى بمجموعة من المرافق التعليمية والترفيهية، في حين يخصص للدرجة الثانية إحداث نواة مكتبة نموذحية مجهزة وإنشاء فضاء خاص بالألوان والصور التي ترغّب على المطالعة.

وكان للمدرسة الابتدائية الشابية زيارة، للمدرسة الابتدائية تاجروين من ولاية الكاف، على أن تستقبل خلال الأشهر القليلة القادمة تلاميذ مدرستي تاجروين وبرج العامري المنتفعان بالمشروع ذاته من أجل تبادل التجربة والخبرات.