Babnet

قبلي: تحقيق تقدم في عمليات التلقيح ضد النزلة الموسمية باغلب مراكز الصحة الاساسية (الادارة الجهوية للصحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sputnik4.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 15:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
حققت عمليات التلقيح ضد النزلة الموسمية، التي انطلقت منذ 17 اكتوبر المنقضي، تقدما كبيرا، وفق ما اكده كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة علي الطبال، صباح اليوم لصحفي "وات" .

واوضح المصدر ذاته، ان المصالح الصحية بالجهة، سجلت اقبالا كبيرا على عمليات التلقيح، التي لا تزال متواصلة وتستهدف بالاساس كبار السن والحاملين للامراض المزمنة الى جانب النساء الحوامل واعوان الصحة العاملين في بعض الاقسام الحساسة على غرار قسم الاشعة وقسم الاستعجالي وقسم الانعاش، نظرا لتعرضهم الدائم للاصابة بالنزلة الموسمية، مشيرا الى ان المصالح الصحية تلقت 1180 جرعة تلقيح تم توزيعها على كافة مراكز الصحة الاساسية بالولاية.
ودعا الطبال المواطنين الى الاقبال على التلقيح، الذي يحمي من الحالات الخطيرة للاصابة بالنزلة الموسمية والتي تصيب خاصة المسنين والاطفال الحاملين لامراض مزمنة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296873


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*