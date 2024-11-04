قبلي: تحقيق تقدم في عمليات التلقيح ضد النزلة الموسمية باغلب مراكز الصحة الاساسية (الادارة الجهوية للصحة)

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حققت عمليات التلقيح ضد النزلة الموسمية، التي انطلقت منذ 17 اكتوبر المنقضي، تقدما كبيرا، وفق ما اكده كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة علي الطبال، صباح اليوم لصحفي "وات" .



واوضح المصدر ذاته، ان المصالح الصحية بالجهة، سجلت اقبالا كبيرا على عمليات التلقيح، التي لا تزال متواصلة وتستهدف بالاساس كبار السن والحاملين للامراض المزمنة الى جانب النساء الحوامل واعوان الصحة العاملين في بعض الاقسام الحساسة على غرار قسم الاشعة وقسم الاستعجالي وقسم الانعاش، نظرا لتعرضهم الدائم للاصابة بالنزلة الموسمية، مشيرا الى ان المصالح الصحية تلقت 1180 جرعة تلقيح تم توزيعها على كافة مراكز الصحة الاساسية بالولاية.

ودعا الطبال المواطنين الى الاقبال على التلقيح، الذي يحمي من الحالات الخطيرة للاصابة بالنزلة الموسمية والتي تصيب خاصة المسنين والاطفال الحاملين لامراض مزمنة.