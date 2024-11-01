الرابطة 1: كلاسيكو النجم الساحلي والترجي الرياضي يستقطب الانظار

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يرفع النجم الساحلي والترجي الرياضي شعار التدارك وتصحيح المسار خلال الكلاسيكو الذي سيجمع بينهما يوم الاحد بالملعب الاولمبي بسوسة في قمة مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستعرف مواجهة اخرى لا تقل اهمية يوم السبت بين النادي الافريقي وضيفه الاتحاد المنستيري رهانها فض الشراكة في وصافة الترتيب.



في المباراة الاولى، يتطلع النجم الساحلي صاحب المركز الحادي عشر ب5 نقاط والترجي الرياضي الذي يحتل المرتبة السادسة ب9 نقاط الى وضع حد لنزيف النقاط والعودة مجددا الى سكة الانتصارات للخروج من فترة الشك ومصالحة الانصار. وفي ثاني مقابلة له تحت اشراف مدربه محمد المكشر الذي تسلم المشعل في الجولة المنقضية من حمادي الدو، يطمح فريق جوهرة الساحل الى تحقيق فوزه الثاني وكسر سلسلة سلبية من ثلاث مقابلات متتالية بلا فوز مراهنا في ذلك على اسبقيتي الارض والجمهور لتخطي عقبة منافسه الذي عجز عن الانتصار عليه في سباق البطولة منذ سنة 2021.





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وفي المقابل، يعلق فريق باب سويقة بقيادة مدربه اسكندر القصري البديل المؤقت للبرتغالي ميغيل كاردوزو امالا كبيرة على هذه المباراة لتحقيق الصحوة وايقاف بدوره سلسلة من اربعة لقاءات متتالية دون انتصار مرتكزا في تنقله الى سوسة على خبرة عناصره وافضليته المعنوية على مضيفه بعدما سيطر تقريبا خلال السنوات الاخيرة على اغلب المواجهات التي دارت بينهما سواء في البطولة او في رابطة ابطال افريقيا.

اما في المباراة الثانية، فسيحاول النادي الافريقي صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة استغلال فرصة استضافة شريكه في الوصافة الاتحاد المنستيري لتلمس طريق الفوز مجددا بعدما اكتفى في الجولتين الاخيرتين بالتعادل في سعيه من اجل افتكاك الصدارة ولو مؤقتا من الاولمبي الباجي الذي سيكون على موعد مع تنقل محفوف بالمخاطر يوم الاحد امام النادي الصفاقسي.

ويدخل الاتحاد المنستيري، من ناحيته، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح خلال الجولات الثلاث الفارطة في حصد العلامة الكاملة مبقيا على سجله خاليا من الخسارة، وتدرك كتيبة المدرب محمد الساحلي أن تخطي هذه العقبة الشائكة امام النادي الافريقي بسلام من شانها ان تساهم في مزيد دعم منسوب الثقة صلب المجموعة وتؤشر لموسم واعد يحلم فيه الاحباء بمعانقة التتويج.



كما يشتمل برنامج الجولة السادسة على مباراة ثالثة على قدر كبير من الاهمية مسرحها ملعب الطيب المهيري بين النادي الصفاقسي صاحب المركز السابع ب9 نقاط الذي لا يعرف طعم الخسارة على ميدانه وضيفه الاولمبي الباجي مفاجاة بداية هذا الموسم بتصدره جدول الترتيب ب16 نقطة والذي لا يتكلم سوى لغة الانتصارات بعيدا عن قواعده.

ولئن تبدو وضعية المدرب يامن الزلفاني في الاولمبي الباجي مريحة في ظل النتائج الايجابية ونجاحه الى حد الان في خلافة ناصيف البياوي الذي كان قد خير بعد مرور 4 جولات المغادرة نحو البطولة السعودية، فان المدرب البرتغالي للنادي الصفاقسي الكسندر سانتوس يعاني من ضغوطات كبيرة ازاء حالة الامتعاض السائدة من اختياراته الفنية والاداء المتذبذب الذي رافق الفريق منذ بداية الموسم رغم ترسانة الانتدابات المستقدمة خلال الميركاتو الصيفي وهو ما يجعله امام حتمية تحقيق الفوز لغلق باب فرضية الاقالة.



ولدى استضافته يوم الاحد النادي البنزرتي صاحب المركز الرابع عشر ب4 نقاط، يراهن الترجي الجرجيسي صاحب المركز الرابع ب13 نقطة على المضي قدما في مسيرته الوردية واستغلال المواجهات الصعبة لاندية الصدارة للتقدم اكثر نحو اعلى الترتيب وهو ما يملي على ابناء المدرب انيس بوجلبان الظفر بالنقاط الكاملة للمباراة وتحقيق فوزهم الرابع امام جماهيرهم والخامس منذ انطلاق الموسم لكن فريق المدرب سامي القفصي لن يقبل حتما بهذا السيناريو وسيحاول الخروج سالما من هذا الاختبار الصعب ولم لا التوقيع على انتصاره الاول خصوصا بعد التعادل المشجع الذي انتزعه في الجولة الفارطة من حامل اللقب الترجي الرياضي في رادس بالذات.

وغير بعيد عن عاصمة الزياتين، ينزل الملعب التونسي الخامس بمجموع 13 نقطة ضيفا على اتحاد بن قردان الثالث عشر ب4 نقاط في مقابلة سيتشبث كل طرف فيها بالنقاط الثلاث في اطار حرص الضيوف على مواصلة سلسلة انتصاراتهم الثلاثة المتتالية ومواصلة تسلق سلم الترتيب نحو القمة وسعي المحليين الى متابعة استفاقتهم بعدما توفقوا في الجولتين الاخيرتين في كسب 4 نقاط جعلتهم يتنفسون الصعداء.

وفي باقي مباريات الجولة، تستقبل شبيبة العمران الوافدة الجديدة على قسم النخبة وصاحبة الانطلاقة الموفقة بمركز ثامن برصيد 9 نقاط مستقبل سليمان صاحب المركز العاشر ب6 نقاط الذي لم يعرف الهزيمة في الجولات الاربع الاخيرة بثلاثة تعادلات وانتصار بينما يستضيف مستقبل قابس صاحب المرتبة الثانية عشرة ب5 نقاط في اول مباراة له مع مدربه الجديد شهاب الليلي نجم المتلوي الذي يحتل المركز التاسع ب6 نقاط في مواجهة مدارها الابتعاد اكثر على منطقة الخطر ودخول المنطقة الدافئة.

وستجمع المقابلة الاخيرة في هذه الجولة بين متذيل الترتيب فريق قوافل قفصة بلا رصيد بعد 6 هزائم متتالية واتحاد تطاوين صاحب المركز قبل الاخير ب3 نقاط من اجل الخروج من عنق الزجاجة والشروع في عملية الانقاذ.



برنامج مباريات الجولة السابعة :

السبت 2 نوفمبر 2024

في رادس - س 16 و30

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري حسام بولعراس

في الهادي النيفر باردو - س 14

شبيبة العمران - مستقبل سليمان جاسر بالعيد

في قابس - س 14 و30

مستقبل قابس - نجم المتلوي نعيم حسني

في بن قردان - س 14 و30

اتحاد بن قردان - الملعب التونسي احمد الذوادي



الاحد 3 نوفمبر 2024

في سوسة - س 14 و30

النجم الساحلي - الترجي الرياضي التونسي نضال لطيف

في صفاقس - س 14 و30

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي فرج عبد اللاوي

في قفصة - س 14 و30

قوافل قفصة - اتحاد تطاوين محمد علي قروية

في جرجيس - س 14 و30

ترجي جرجيس - النادي البنزرتي اشرف الحركاتي