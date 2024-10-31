وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس

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مثل تقييم المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 محور ندوة صحفية انعقدت صباح الخميس بدار الجامعات بحضور هيثم الرباعي المدير العام للرياضة ومحمد بن عمر مدير رياضة النخبة بوزارة الشباب والرياضة.





كما شكلت الندوة فرصة للاعلان عن رؤية حديثة للوزارة في سبيل ارساء علاقة جديدة مع وسائل الاعلام قائمة على الشفافية والشراكة.



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وافاد محمد بن عمر وكالة تونس افريقيا للانباء "وات" في هذا الصدد بان وزارة الشباب والرياضة تسعى الى ارساء علاقة ثقة وشفافة وتفاعلية مع الاعلاميين في اطار شراكة تهدف الى ترويج افضل صورة للرياضة التونسية وتساعد على النهوض برياضة النخبة وتطوير نتائجها وانجازاتها.



واكد ان استراتيجية الوزارة في اعداد الرياضيين للتظاهرات الكبرى القادمة وخاصة منها الالعاب الاولمبية والبرالمبية لوس انجلس 2028 والالعاب الافريقية للشباب 2026 بالسنيغال تتمثل في الانطلاق مبكرا في التحضيرات مع توفير كل الوسائل اللازمة من اجل القيام بافضل الاستعدادات مشيرا الى انه تم تخصيص حوالي 51 مليون دينار منذ سنة 2021 للاعداد للالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024.



وتابع في ذات السياق ان التحضيرات للاستحقاقات المقبلة ستنطلق مباشرة بعد انتهاء الدورات السابقة مبينا ان الرياضيين التونسيين سيشرعون في الاعداد الى الالعاب الاولمبية والبرالمبية بلوس انجلس قبل فترة تتراوح بين 36 و40 شهرا من موعد الحدث اي بداية من جانفي 2025 مؤكدا على ضرورة تدارك بعض النقائص من اجل دعم حظوظ الرياضيين التونسيين في التالق وتحقيق نتائج جيدة على مستوى الميداليات وكذلك الترتيب.

وشدد بن عمر على ضرورة وضع استراتيجية من اجل تحقيق ذلك تستوجب بالخصوص تركيز خلية متابعة وتقييم للرياضيين الاولمبيين والبرالمبيين انطلاقا من سنة 2025 متكونة من خبراء في علوم الرياضة وتفعيل منظومة انتقاء العناصر المؤهلة للترشح للالعاب الاولمبية القادمة والتعاقد مع خبراء في الاعداد الذهني لتاطير الرياضيين الى جانب العمل على اعادة صياغة عقود الاهداف انطلاقا من رؤية موضوعية وعلمية للمؤهلات الفنية لجميع الرياضيين مع الحرص على مراقبة حسن تنفيذ البرامج الفنية المضمنة بالعقود.

كما تقتضي الاستراتيجية بعث خلية لمتابعة رياضيي النخبة المقيمين بالخارج بالتنسيق مع الجامعات الرياضية وتكثيف الدورات التكوينية لمزيد تاهيل الاطارات الفنية الوطنية واعادة النظر في الوضعية الادارية التعاقدية للاطارات الفنية المشرفة على المنتخبات الوطنية (قانونيا) بهدف تسهيل عملية اشرافهم بصفة واضحة وللحد من هجرة الاطارات الى الخارج.



وفيما يتعلق بالمشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 فقال ان الحصيلة كانت مشرفة رغم محدودية عدد المشاركين (26 في الالعاب الاولمبية و30 بالنسبة للالعاب البرالمبية)

يذكر ان تونس تحصلت على ثلاث ميداليات في الالعاب الاولمبية و11 ميدالية في الالعاب البرالمبية.