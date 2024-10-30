الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار يتابع تنفيذ المشاريع الاستثماريّة ذات البعد الاستراتيجيّ

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انعقد اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024 بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستثماريّة ذات البعد الاستراتيجيّ.



وأكّد المدّوري في مستهلّ المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مواصلة كل الجهود لرفع العراقيل وتذليل الاشكاليّات التي تعترض المشاريع الاستثماريّة وتعزيز قدرات المؤسسّات الاقتصاديّة من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.



وأكّد المدّوري في مستهلّ المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مواصلة كل الجهود لرفع العراقيل وتذليل الاشكاليّات التي تعترض المشاريع الاستثماريّة وتعزيز قدرات المؤسسّات الاقتصاديّة من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة.

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ونظر المجلس في مشروع تطوير قطب مندمج للتنمية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتذليل الصعوبات الإداريّة لفائدة مشروع في مجال تطوير البحث العلمي والتجديد في قطاع صناعة الأدوية منتصب بالقطب التكنولوجيّ بسيدي ثابت ومشروع لتطوير إنتاج البذور بولاية القيروان.



كما أقرّ المجلس سلّم مقاييس جديد لتقييم المشاريع ذات الأهمّية الوطنيّة وذلك بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة على المعايير المعتمدة وأخذا بعين الاعتبار لأولويّات السياسات العموميّة وخاصّة انخراط الشركات في مقتضيات المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات وفي سلاسل القيمة العالميّة، وقدرتها التشغيليّة وتوجيه الدعم العموميّ للاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.