وزير التشغيل يتابع سير العمل بعدد من هياكل الوزارة ببن عروس

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اطلع وزير التشغيل والتكوين المهني، أمس الإثنين، رياض شوّد، خلال زيارات غير معلنة إلى كل من المركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة والوحدة الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية والادارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس، على ظروف العمل وسيرورة الأنشطة والخدمات بهذه المؤسسات، وفق ما جاء في بلاغ نشرته، اليوم الثلاثاء، وزارة التشغيل على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك).



وأوصى الوزير بالمناسبة بإحداث إختصاصات تكوينية جديدة لتنويع عروض التكوين وتوجيه التكوين المستمر لكل ما من شأنه دعم المؤسسات للحفاظ على مواطن الشغل فضلا عن تقييم أثر عمليات التكوين المستمر على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.





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كما حثّ على الإسراع في تنفيذ الصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات الضرورية التي ستمكن المركز القطاعي ببئر القصعة من توفير مواطن تكوين جديدة خاصة في ظل توفر الموارد البشرية والتسريع في إتمام كل الاجراءات المتعلقة بكراء مقر جديد للادارة الجهوية.



كما أوردت الوزارة دعوة الوزير إلى تحسين جودة الخدمات واحترام اجال إنجازها واستكمال رقمنة الأرشيف فضلا عن مزيد التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية لمعالجة اشكالية تراكم المياه بالمركز.