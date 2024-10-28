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سكك الحديد الصفاقسي يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد السبعي

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 20:51 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن نادي سكك الحديد الصفاقسي (المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية- المجموعة 2) اليوم الاثنين عن فك الارتباط مع مدرب فريق اكابر كرة القدم مراد السبعي بعد جولتين من بداية سباق البطولة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكان سكك الحديد الصفاقسي قد تعادل اول امس السبت مع اولمبيك سيدي بوزيد على ارضية ميدانه 1-1 و يحتل المركز قبل الاخير بنقطة واحدة.



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