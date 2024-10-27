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مانشيني يتنازل عن أكثر من نصف الشرط الجزائي مع الاتحاد السعودي

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 19:35 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أوضح مدرب المنتخب السعودي السابق لكرة القدم, الإيطالي روبرتو مانشيني، أنه تنازل عن أكثر من نصف قيمة الشرط الجزائي مع الاتحاد السعودي والذي يصل إلى 25 مليون يورو.

وقال مانشيني في تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" اليوم الاحد: "لقد تنازلت عن أكثر من نصف قيمة الشرط الجزائي في عقدي كمدرب للمنتخب السعودي, وهو يتراوح بين 60 و70% من إجمالي قيمة الشرط الجزائي".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد فسخ تعاقده مع مانشيني بالتراضي, وذلك نظرا لتراجع نتائج المنتخب السعودي, خلال الفترة الأخيرة.
...

وخسر المنتخب السعودي مع مانشيني, مباراة اليابان ثم تعادل مع البحرين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026, الأمر الذي عجل بإقالته.
وجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي قد اتفق مع الفرنسي هيرفي رونار على تدريب المنتخب السعودي حتى نهاية 2025 مع خيار التمديد حتى كأس آسيا 2027, على أن يبدأ المهمة ابتداء من اليوم الأحد.


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