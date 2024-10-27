النجم الساحلي يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 16 نوفمبر القادم

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قررت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي عقد جلسة عامة عادية للموسم الرياضي 2021/2020 متبوعة بجلسة عامة انتخابية للمدة النيابية من 2024 الى 2027 وذلك يوم السبت 16 نوفمبر المقبل وفق ما جاء في بلاغ لفريق جوهرة الساحل على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.



واضاف ذات البلاغ اليوم الاحد ان باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية سيفتح ابتداء من تاريخ 5 نوفمبر إلى غاية 12 منه.

كما تم بالمناسبة الاعلان عن تكوين لجنة مستقلة للانتخابات تعهد لها مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها وضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج تتكون من حافظ البريقي (رئيس) والهادي بن عبد الله (عضو) ومحمد صالح طريطر (عضو).