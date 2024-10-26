تظاهرة "فرصة ستريت 2024" يومي السبت والأحد بتونس مناسبة لتقديم فرص تشغيلية للشباب التونسي

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انطلقت، اليوم السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة، تظاهرة "فرصة ستريت 2024" التي تعنى أساسا باستكشاف فرص جديدة لتشغيل الشباب التونسي في تونس وخارجها وتسليط الضوء على إمكانيات الهجرة القانونية والنظامية خاصة إلى ألمانيا والفرص التي توفرها مجمل الاليات المتاحة في هذا الصدد لتيسير اندماج طالب الشغل التونسي في سوق العمل بالخارج.



وتهدف تظاهرة "فرصة ستريت 2024"، التي تتواصل يومي السبت والأحد، الى ربط الصلة بين الشباب التونسيين الباحثين عن فرص تشغيلية في جميع الميادين والقطاعات وخبراء تونسيين وأجانب لتوجيههم وتقديم الاحاطة الضرورية لهم بما يساعد على تيسير نفاذهم الى فرص عمل حقيقية ومستدامة في تونس وخارجها.

وواكب طيف واسع من الشباب التونسي من ذوي المستويات المهنية والتعليمية المختلفة، اليوم الأول من هذا اللقاء الذي أتاح ابراز أهمية دور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع شركائها التونسيين لتأهيل الشباب التونسي في عديد الاختصاصات المهنية المطلوبة في سوق الشغل التونسية والألمانية واكسابه معارف ومهارات جديدة تتيح له الاندماج اليسير في مختلف بيئات العمل.



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وتبادل الحضور مع خبراء التشغيل التونسيين وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون والهيئات المالية والاقتصادية، النقاش حول افاق العمل خارج تونس والضمانات التي يقدمها أصحاب العمل في المانيا للشبان التونسيين وطرق التقدم للوظائف المتاحة.

ومن فقرات هذه التظاهرة ما أسماه المنظمون "المتاهة" وهي عبارة عن ممر أو مسار موجّه بطول 15 متراً وعرض 10 أمتار ويتكون من نحو 40 لوحة بيانية ومعلقات تقدم مختلف الخدمات والفرص المتاحة لهم وتغطي أساسا مجالات التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل وريادة الأعمال والتشغيل بالخارج والشباب والرياضة والثقافة.

كما ضم هذا الممر مجموعة لوحات تحسيسية بمخاطر الهجرة غير النظامية وبفرص إعادة ادماج ممن فشلوا في الهجرة الى أوروبا. ونشّط هذه "المتاهة" مجموعة من المستشارين لتوجيه الشباب والإجابة على مختلف استفساراتهم ومشاغلهم.

وتضمنت هذه التظاهرة أيضا، مجموعة ورشات تدريبية للتعريف بفرص الإدماج الاجتماعي والمهني وفرص تطوير الذات وريادة الاعمال والمشاريع.

يشار إلى تظاهرة "فرصة ستريت 2024" تنتظم بالشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة "يونيسيف" تونس وعدد من الهيئات المهنية والمؤسسات المالية التونسية والألمانية.