المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقدم الثلاثاء نتائج دراسة ميدانية حول تاثير التغير المناخي في مدينتي العلا وقلعة الاندلس

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يقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال ندوة تعقد الثلاثاء، نتائح دراسة ميدانية كمية وكيفية بعنوان "التغير المناخي التأثير والاثار غير المتوقعة: الأسباب والنتائج: مدينة العلا من ولاية القيروان ومدينة قلعة الاندلس من ولاية أريانة مثالا" .



وتتكون عينة البحث في الدراسة من 500 وحدة لمعتمديتي العلا وقلعة الاندلس استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكني لسنة 2014 تمّ توزيعها بالتساوي بين المعتمديتين وفقاً لمتغيريْ العمر والجنس.





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وتتطلع الدراسة، التي اشرف على انجازها ثلة من الباحثين، إلى تسليط الضوء على التحولات المناخية وتأثيرها على منطقتي قلعة الأندلس والعلا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.



وتمّ اختيار هاتين المنطقتين بناءً على تباين جغرافي، حيث تنتمي الأولى إلى الشريط الساحلي، بينما تُعتبر الثانية سباسبية قاريّة. وقد وقع تبنّي هذا الاختيار نظرا إلى أنّه يُفسح المجال لرؤية أشدّ وضوحًا حول تأثيرات التغيرات المناخية في مناطق متنوعة.



من جهة أخرى، يسعى هذا البحث إلى دراسة أوجه الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بكلّ من المنطقتي المذكورتين وتحديد العلاقة بين متغيّر المناخ والهشاشة بهما وإمكانية ارتباط الانخراط في الهجرة بمختلف أشكالها بهذه التحوّلات.



واشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الدراسة ستساعد أيضًا على فهم الآمال والتطلعات التي يحملها مواطنو المنطقتين لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الجهات الأخرى فضلا عن الحدّ من الآثار السلبية للتغيّر المناخي الحاصل.