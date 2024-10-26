سيدي بوزيد: عدد من سكان حي النوامر يطالبون بلدية سيدي بوزيد بالتدخل لتهيئة الطرقات المؤدية إلى منطقتهم

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طالب عدد من سكان الجزء الشمالي من حي النوامر من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية المتاخم لمدينة سيدي بوزيد، بلدية سيدي بوزيد والسلطات المحلية والجهوية بالتدخل لتهيئة عدد من الشوارع والانهج التي تربطهم بالمدينة خاصة بعد الأمطار الأخيرة.



وأشار عدد من الأهالي، في تصريحات متطابقة لوكالة "وات"، أن نزول الامطار جعلهم في عزلة عن المدينة وصعب من وصولهم او مغادرتهم لمنازلهم، وأوضح محمد عافي، من متساكني الحي، انه رغم أن الشارع الرئيسي لا يبعد عنهم سوى مئات الأمتار إلا ان تجمع المياه وسط الطريق الترابي منعهم من استعمال سياراتهم ومن قضاء شؤونهم.

وبيّن أنّهم طالبوا بلدية الجهة في مناسبات عديدة بتهيئة جزء من هذه الطرقات، إلا أنّه لم تتم الاستجابة لهم، ووقع تسويفهم ومماطلتهم بتعلة انتظار الدراسات، مؤكدا أن نزول الأمطار زاد من حدة هذا الإشكال.



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بدوره، ندد منجي سعيدي (احد المتساكنين) بغياب العديد من المرافق الأساسية بهذا الجزء من الحي على غرار مياه الشرب، والتنوير العمومي، والتطهير، رغم من خلاصهم لمختلف الاداءات البلدية، ورغم قربهم من وسط المدينة ومركز الولاية.