وزير الفلاحة يوصى بتوفير الكميات اللازمة من اصناف البذور واعطاء الاولوية لمواقع انتاج الحبوب

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اوصى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عز الدين بن الشيخ، الجمعة، بضرورة العمل على توفير الكميات اللازمة من الأصناف المطلوبة من البذور وإعطاء الأولويّة لمناطق انتاج الحبوب مع التسريع في توفير .مدخلات الإنتاج في أحسن الآجال وإيجاد الحلول الممكنة للإشكاليات المطروحة



.وشدد بن الشيخ خلال جلسة عقدها في اطار متابعة مدى تقدم وسم البذر 2024 - 2025، على تضافر الجهود لانجاح الموسم

وحثّ الوزير القائمين على مخبر مراقبة وتحليل البذور والشتلات، التابع للإدارة العامّة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية على تكثيف العمل للإسراع بإنجاز التحاليل المستوجبة للمصادقة على البذور المثبتة والعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لتفادي أي تأخير ممكن.



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وتابع الحاضرون في الجلسة، عن ديوان الحبوب والإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامّة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والبنك الوطني الفلاحي وممثلي الشركات المنتجة للبذور، وهي الشركة التعاونية المركزية للبذور والشركة التعاونية ، المركزية للبذور والمشاتل الممتازة والشركة البذور الممتازة والشركة التونسية للأسمدة والري التكميلي، عرضا حول مدى تقدّم موسم البذر ومتوفرات مدخلات الإنتاج الى جانب الاستماع لمشاغل الشركات المنتجة للبذور والحلول المقترحة.



واتفق المشاركون على برمجة جلسة عمل في أقرب الآجال لضبط الأهداف الاستراتيجيّة والرّفع من مردوديّة البذور، فضلا عن تدارس الشّروط الفنيّة المطلوبة بالتّعاون مع البحث العلمي بهدف ضمان ديمومة منظومة الزراعات الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي.

