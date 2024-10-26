وزارة التعليم العالي: بإمكان التونسيين أصحاب شهادة الدكتوراه التسجيل بداية من الجمعة 25 أكتوبر 2024 على المنصّة الرّقمية "منصّتي"

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة، عن إنشاء المنصّة الرّقمية "منصّتي" التي ستوفر قاعدة بيانات محينة للتونسيين أصحاب شهادة الدكتوراه، مؤكدة أنه يمكن التسجيل بهذه المنصة ابتداء من الجمعة 25 أكتوبر 2024.



ودعت الوزارة، في بلاغ لها، جميع المواطنين الحاملين لشهادة الدكتوراه إلى تسجيل بياناتهم بكل دقة على المنصّة عبر الرابط التالي www.docteurs-mes.rnu.tn وإتباع خطوات التسجيل المبينة بالموقع والمتمثلة في فتح حساب شخصي مع تفعيله ثم إدراج المعطيات الشخصية وادراج المسار الدّراسي وإدراج الحالة المهنية الحالية.





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وتمكن المنصّة من طباعة إستمارة التسجيل ومن تحيين المعلومات، وفق ما بينته الوزارة، مؤكدة أنّه تم الحرص على ضمان جميع شروط السّلامة المعلوماتية وإعتماد آلية إعلام المستخدم بكل عملية ولوج إلى المنصة بإسمه وإشتراط رمز الدخول المرسل على بريده الإلكتروني لإستكمال العملية.



وأضاف البلاغ إن "المدرسين والباحثين القارين المباشرين وغير المباشرين والمتقاعدين بمختلف أسلاكهم وبجميع أصنافهم ورتبهم من المنتمين إلى مؤسسات وهياكل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ذات الإشراف المزدوج، وكذلك الملحقين لدى مختلف الوزارات والهياكل الإدارية والهيئات، غير معنيين بالتسجيل على هذه المنصة".



ويأتي إنشاء المنصّة الرقمية "منصّتي" في اطار متابعة وزارة التعليم العالي لمشكل بطالة الدكاترة ومعالجة وضعياتهم وتوفير الحلول الممكنة لامتصاص بطالتهم، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي منذر بلعيد في تصريح اعلامي سابق.



وستمكّن المنصة في مرحلة أولى من حصر أعداد الدكاترة وتحديد نوعية الاختصاصات وطبيعة نشاطهم، كما ستجمع معطيات شاملة ودقيقة حول الدكاترة المعطّلين عن العمل.

