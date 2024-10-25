مركز النهوض بالصادرات يطلق دعوة للمشاركة في بعثة مشترين من نيجيريا إلى تونس

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ينظم مركز النهوض بالصادرات يوم 11 نوفمبر 2024 بتونس،بعثة من المشترين من نيجيريا إلى تونس، بدعم من السفارة التونسية بأبوجا.





وستنتقل، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن المركز، حوالي عشرون مؤسسة نيجيرية إلى تونس للمشاركة في إجتماعات عمل مع المهنيين التونسيين، الذين يعملون بشكل خاص في قطاعات الصناعات الغذائية الزراعية والمعدات واللوازم الفلاحية ومواد البناء ومستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية وشبه الطبية وملابس الرجال، وذلك بغاية تعزيز الصادرات التونسية في هذه السوق الواعدة.



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