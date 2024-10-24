كاتبة الدولة للشركات الاهلية تعطي اشارة انطلاق نشاط شركتين اهليتين بمدنين وسيدي مخلوف

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أعطت اليوم الخميس، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، إشارة انطلاق نشاط شركتين أهليتين محليتين بولاية مدنين واحدة مختصة في الخدمات الترفيهية والرياضية والثقافية بمدنين الكبرى والأخرى في الصيد البحري بالقصبة معتمدية سيدي مخلوف، من إجمالي 17 شركة أهلية بولاية مدنين منها شركة واحدة جهوية والبقية محلية، 5 منها شركات استكملت مسارها التأسيسي و10 في طور التاسيس في انشطة مختلفة.





وتابعت كاتبة الدولة، رفقة والي الجهة، بالمناسبة انطلاق الشركة الأهلية المحلية للخدمات الترفيهية والرياضية والترفيهية بمدنين الكبرى "قادرون" في عملية استغلال منشآت هامة بالمدينة منها المسبح المغطى وقاعة كبرى للعروض للتصرف فيها بمقتضى عقود لزمة لتجعل منها متنفسا لأهالي مدنين وتساهم في التنمية الرياضية والثقافية وتنمية الوعي الجمعي واستكشاف المبدعين في المجالات الرياضية والثقافية والنهوض بالتنمية الثقافية والرياضية وبالتالي الحد من المخاطر التي تهدد الشباب من إرهاب وتطرّف وهجرة غير نظامية "الحرقة".



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واعتبرت أن استغلال شركة أهلية مثل هذه المنشآت الكبرى مهم في ظل ما تعانيه عدة منشات مماثلة من إهمال وصعوبات وسوء استغلال ليأتي إسناد منشآت جديدة على غرار المسبح المغطى الجديد بمدنين وقاعة العروض الجديدة، لشركة أهلية إجراء مهم لحسن إدارتها والاستفادة منها أمام ما يتوفر لهذه الشركات من إمكانيات وطاقات وكفاءات شبابية تحظى بمرافقة وتأطير وتكوين متواصل جهويا ومركزيا مدة 3 سنوات لضمان استدامة الشركة الأهلية.



وأضافت أن وضع مثل هذه المنشآت الكبرى على ذمة الشركة الأهلية مسؤولية ملقاة على عاتقها والتزام للمحافظة عليها وصونها والتصرف الأمثل فيها وهو ما سيجعل لسلطة الإشراف دور رقابي للتصرف في هذه المنشات وحسن إدارتها مؤكدة أن استغلال "قادرون" هذه المنشآت سيكون خير مثال لشراكة ناجحة وجدية ومسؤولة بين القطاع العام والخاص.



كما أعطت كاتبة الدولة اشارة انطلاق سلسلة التظاهرات التي ضبطتها شركة "قادرون" لافتتاح قاعة العروض الكبرى وسط المدينة من خلال توقيع كتاب "الآن أشمر عن عواطفي" لأحد أبناء المدينة الهادي القاسمي، كما أشرفت على عملية اسناد عقود تشغيل لعدد من الشباب الذين وفرت لهم "قادرون" فرص تشغيل مباشر من جملة 23 موطن شغل مباشر.



ومن ناحية أخرى، أعطت جيب الله بمنطقة القصبة من معتمدية سيدي مخلوف، إشارة انطلاق نشاط الشركة الأهلية المحلية للصيد البحري التي ستهتم بتثمين منتوجات البحر بالمنطقة من سلطعون ومحار، من خلال جمعها عددا من البحارة ومن النساء جامعات المحار في خطوة أولى إلى حين تنفيذ مخطط لتصدير هذه المنتوجات وذلك بهدف تنظيم أفضل لترويج هذه المنتوجات وحماية المراة جامعة المحار من الاستغلال.



وأبرزت كاتبة الدولة، أهمية هذه الشركة في خلق ديناميكية داخل المنطقة وخلق نسيج اجتماعي متماسك وإرساء نمط تنموي ومبادرة جماعية متأقلمة مع احتياجات المنطقة داعية إلى تكوين شركات أهلية أخرى بسيدي مخلوف في مجالات أخرى.



واطلعت كاتبة الدولة بميناء الصيد البحري بالقرين من معتمدية سيدي مخلوف، على برنامج تمكين بحارة المكان من مراكب صيد ومعدات صيد في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة انتفع منها 14 بحارا بمراكب صيد ساحلي تقليدي واثنين انتفعا بتجهيزات ومعدات صغيرة، وستتولى الشركة الاهلية بسيدي مخلوف اقتناء منتوجاتهم من السلطعون وتمكينهم من دراين لصيده وتوزيع المنتوج على وحدات الثتمين بالجهة.

وتعرفت من جهة أخرى بهذا الميناء على مركز تنقية المحار غير المستغل والمغلق منذ سنوات والذي تم انجازه في اطار برامج التنمية المندمجة بهذه المعتمدية وتسعى الشركة الاهلية إلى تسلمه للتصرف فيه ضمن برنامجها لتثمين المحار والعناية بالنساء جامعات المحار.

بر