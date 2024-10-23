القصرين : الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس تصدر اللوز البيولوجي المجفف نحو الإتحاد الأوروبي منذ 2010 (امين مال الشركة)

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تعدّ الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بمعتمدية ماجل بلعباس في ولاية القصرين، الشركة التعاونية الوحيدة، على المستوى الوطني، التي تصدر منذ سنة 2010 نحو الإتحاد الأوروبي، اللوز البيولوجي المجفف المعدّ للإستهلاك ولصنع مواد التجميل وبروتين كمال الأجسام وحليب الرضع، وفق أمين مال الشركة والعضو فيها محمد الهاشمي الفارحي.



وبين الفارحي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس، أحدثت سنة 1999، وتحصلت على المصادقة في مجال الفلاحة البيولوجية منذ سنة 2010 عبر 22 فلاحا منخرطا، ينشطون في 5 منتوجات بيولوجية وهي زيت الزيتون المعلب واللوز والفستق والمشمش (مجففة) الى جانب التين الشوكي، وهي منتوجات معدة للتصدير نحو السوق الأروبية ضمن منظومة التجارة المتناصفة دون المرور بكبار المصدّرين.

ولفت الفارحي بالمناسبة، إلى أن دخول الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس في مجال التصدير نحو السوق الأروبية، جعلها تحقق تطورا ونجاحا من سنة إلى أخرى وهي حاضرة في المحافل والمعارض الدولية، رغم شح الأمطار والتغيرات المناخية الصعبة.



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وذكر من جهة أخرى، أن جل فلاحي ماجل بلعباس، إقتنعوا بأهمية الفلاحة البيولوجية، ما جعل هذه المعتمدية تصنف كمنطقة نموذجية بيولوجية ضمن 5 مناطق نموذجية في تونس تتمثّل في الهوارية بنابل، وسجنان ببنزرت، وكسرى بسليانة، وحزوة بتوزر، وماجل بلعباس بالقصرين .

وشدّد الفارحي على أهمية الادماج بين الإنتاج البيولوجي والسياحة الايكولوجية والطاقات الشابة من مهندسين وخريجي جامعات في سبيل تقوية اقتصاد الجهة وتطوير منوالها التنموي .