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الترجي الرياضي يعلن انهاء علاقته التعاقدية مع المدرب ميغيل كاردوزو

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 16:48 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء عن نهاية التعاقد بصفة رسمية مع مدرب فريق اكابر كرة القدم البرتغالي ميغيل كاردوزو والطاقم الفني الأجنبي المرافق له وذلك على إثر الإتفاق الذي تم بين الطرفين.

واضاف فريق باب سويقة على صفحته الرسمية انه سيتم خلال الأيام القادمة التعاقد مع مدرب جديد.

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كما اشار الى انضمام اسكندر القصري إلى تركيبة الإدارة الفنية للفريق على ان يشرف انطلاقا من اليوم الثلاثاء وبصفة مؤقتة على تمارين الفريق الأول وذلك إلى حين التعاقد مع المدرب الجديد.

وتاتي القطيعة مع المدرب كاردوزو على خلفية تراجع النتائج في الفترة الاخيرة بعد اكتفاء الترجي الرياضي خلال الجولات الثلاث الفارطة من سباق البطولة بتحقيق تعادلين امام الملعب التونسي ونجم المتلوي وخسارة امام الترجي الجرجيسي ما جعله يتخلف عن صاحب الصدارة الاولمبي الباجي بفارق 7 نقاط.

وكان كاردوزو تولى تدريب الترجي الرياضي خلال شهر جانفي الماضي بموجب عقد لمدة عام ونصف، وتحت قيادته احرز الفريق لقب البطولة الوطنية وبلغ الدور النهائي لرابطة ابطال افريقيا.


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