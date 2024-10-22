كميّات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة المنقضية
سجلت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوّي خلال ال 24 ساعة الماضية، تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد تركزت أغلبها بولاية قابس (المطوية 117 مليمتر) والمهدية ( ملولش 79 مليمتر) وصفاقس (طينة 74 مليمتر) .
وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر:
وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر:
//قابس// المطوية 117// وذرف 106/ توجان 92/ غنوش 79/ سيدي التواتي 46/ مطماطة الجديدة 44/ قابس 43/ الحامة 40/ شنني 38/ دخيلة توجان 37/ مارث 36/
//صفاقس// طينة 74/ الغريبة 66/ صفاقس المطار 63/ جبنيانة 57/ المحرس 56/صفاقس المدينة 55/ السلطنية 55/ العامرة 48/ ساقية الدائر 50/ عقارب 42/ الصخيرة 41/ الشعال 40/ العقاربة 38/ قرمدة 36/ الطهاهرة 36/ عين تريكة 35/ اولاد يانق 29/ الغرابة 23/ الحنشة 23/منزل شاكر 20/ الرملة 19/ بوثدي 18/ بئر علي 15
//المهدية// ملولش 79/ الرجيش 74/ المهدية الميناء 72/ هيبون 71/تونين 70/ كتانة 65/ العمارات 61/ قصر الساف 50/ الشابة 45/ سيدي علوان 38/ البرادعة 38/ اولاد الشامخ 15/ هبيرة 14/ شربان 13/ السواسي 12/ الجم 10/ بومرداس 8
//مدنين// بوغرارة 45/ سدويكش 39/ والغ 37/ سيدي مخلوف 33/ مدنين المحطة 31/ ميدون 30/ حاسي الجربي 21/ السويحل 20/ حومة السوق 19/ مليتة 18/ بني خداش 18/ جرجيس 14
// قبلي// الفوار 32/ قبلي 21/ سوق الاحد 20/ رجيم معتوق 14/ دوز 13
//المنستير// المنستير 25/ طبلبة 21/ البقالطة 17/ صيادة لمطة بوحجر 15/ بنبلة 13/ قصر هلال 12/ جمال 10/ المكنين 9/ الساحلين 7/ الوردانين 6/ بني حسان 6/ زمردين 6
//توزر// دقاش 18/ نفطة 14/ حزوة 9
//قفصة// السند 14
//زغوان// الفحص 12/ صواف 10/سد وادي الكبير 9/ زغوان 6/ سد بئر مشارقة 6/ مقرن 6/ الزريبة 4/ بئر مشارقة 3/ الناظور1
//القصرين// حيدرة 7/ حاسي الفريد 6/ فريانة 5/ جدليان 4/ سبيطلة 4/ القصرين 4/ ماجل بلعباس 3 العيون 1
//بن عروس// رادس6/ المحمدية 5/ مقرين 4/ حمام الانف 3/ الخليدية 2/ فوشانة 2/ بومهل 2/ بن عروس 1
//نابل// الميدة 4/ بني خلاد 3/ دار عبان 3/ قرمبالية 3/ نابل 3/ بني خيار 2/ قربة 2/ منزل بوزلفة 2/ الحمامات 1/ تاكلسة 1
//الكاف// القلعة الخصباء 3 / السرس 1 / الدهماني 6 /
//سيدي بوزيد// المكناسي 14/ الرقاب 8 / منزل بوزيان 13 /
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