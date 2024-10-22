كميّات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة المنقضية

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سجلت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوّي خلال ال 24 ساعة الماضية، تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد تركزت أغلبها بولاية قابس (المطوية 117 مليمتر) والمهدية ( ملولش 79 مليمتر) وصفاقس (طينة 74 مليمتر) .



وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر:





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//قابس// المطوية 117// وذرف 106/ توجان 92/ غنوش 79/ سيدي التواتي 46/ مطماطة الجديدة 44/ قابس 43/ الحامة 40/ شنني 38/ دخيلة توجان 37/ مارث 36/



//صفاقس// طينة 74/ الغريبة 66/ صفاقس المطار 63/ جبنيانة 57/ المحرس 56/صفاقس المدينة 55/ السلطنية 55/ العامرة 48/ ساقية الدائر 50/ عقارب 42/ الصخيرة 41/ الشعال 40/ العقاربة 38/ قرمدة 36/ الطهاهرة 36/ عين تريكة 35/ اولاد يانق 29/ الغرابة 23/ الحنشة 23/منزل شاكر 20/ الرملة 19/ بوثدي 18/ بئر علي 15



//المهدية// ملولش 79/ الرجيش 74/ المهدية الميناء 72/ هيبون 71/تونين 70/ كتانة 65/ العمارات 61/ قصر الساف 50/ الشابة 45/ سيدي علوان 38/ البرادعة 38/ اولاد الشامخ 15/ هبيرة 14/ شربان 13/ السواسي 12/ الجم 10/ بومرداس 8



//مدنين// بوغرارة 45/ سدويكش 39/ والغ 37/ سيدي مخلوف 33/ مدنين المحطة 31/ ميدون 30/ حاسي الجربي 21/ السويحل 20/ حومة السوق 19/ مليتة 18/ بني خداش 18/ جرجيس 14



// قبلي// الفوار 32/ قبلي 21/ سوق الاحد 20/ رجيم معتوق 14/ دوز 13



//المنستير// المنستير 25/ طبلبة 21/ البقالطة 17/ صيادة لمطة بوحجر 15/ بنبلة 13/ قصر هلال 12/ جمال 10/ المكنين 9/ الساحلين 7/ الوردانين 6/ بني حسان 6/ زمردين 6



//توزر// دقاش 18/ نفطة 14/ حزوة 9



//قفصة// السند 14



//زغوان// الفحص 12/ صواف 10/سد وادي الكبير 9/ زغوان 6/ سد بئر مشارقة 6/ مقرن 6/ الزريبة 4/ بئر مشارقة 3/ الناظور1



//القصرين// حيدرة 7/ حاسي الفريد 6/ فريانة 5/ جدليان 4/ سبيطلة 4/ القصرين 4/ ماجل بلعباس 3 العيون 1



//بن عروس// رادس6/ المحمدية 5/ مقرين 4/ حمام الانف 3/ الخليدية 2/ فوشانة 2/ بومهل 2/ بن عروس 1



//نابل// الميدة 4/ بني خلاد 3/ دار عبان 3/ قرمبالية 3/ نابل 3/ بني خيار 2/ قربة 2/ منزل بوزلفة 2/ الحمامات 1/ تاكلسة 1



//الكاف// القلعة الخصباء 3 / السرس 1 / الدهماني 6 /



//سيدي بوزيد// المكناسي 14/ الرقاب 8 / منزل بوزيان 13 /