التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات التقليدية بين تونس وليبيا

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تم الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصناعات التقليدية بين تونس وليبيا، وذلك خلال لقاء جمع وزير السياحة سفيان تقية ووزير السياحة والصناعات التقليدية بدولة ليبيا نصر الدين ميلاد الفزاني.



وتناول اللقاء، وفق بلاغ لوزارة السياحة، بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس وليبيا في مجالي الصناعات التقليدية بمختلف مجالاته، والسياحة بالاضافة الى سبل دفع التعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب المهني والتأهيل، فضلا عن محور الترويج والتسويق بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.





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ودعا وزير السياحة إلى مزيد العمل في إطار رؤية مشتركة ترتكز أساسا على تدعيم التعاون في مجال تنمية الكفاءات الحرفية وتبادل التجارب الناجحة والخبرات وتشجيع الاستثمار والشراكة بين البلدين.



كما دعا الى تحسين استغلال المواد الأولية لتطوير المنتوج والارتقاء بجودته أمام المتغيّرات الاستهلاكية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.



واعرب وزير السياحة والصناعات التقليدية الليبي من جهته، عن استعداد بلاده للتعاون في كل البرامج والمبادرات، خاصة في قطاعي الصناعات التقلیدیة والسياحة، بما من شانه ان يدفع بالعلاقات الثنائية إلى مرتبة متقدّمة تتجسم من خلالها الأهداف المشتركة لتطوير هذين القطاعين الحيويين.