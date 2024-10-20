النجم الساحلي: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671554f0bceb02.32025287_qgkpfjlniehom.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الاحد أنه تم الإتفاق بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم حمادي الدو على إنهاء العلاقة التعاقدية وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان النجم الساحلي قد تكبد اليوم الاحد هزيمته الثالثة في خمس جولات وذلك امام الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر بالملعب الاولمبي بسوسة.

ويحتل فريق جوهرة الساحل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل و 3 هزائم.

وكان حمادي الدو التحق بتدريب النجم الساحلي خلال شهر جويلية الماضي بعدما قاد خلال الموسم الماضي الملعب التونسي الى احراز كاس تونس.



...



