Babnet

النجم الساحلي: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671554f0bceb02.32025287_qgkpfjlniehom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 20 Octobre 2024 - 19:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الاحد أنه تم الإتفاق بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم حمادي الدو على إنهاء العلاقة التعاقدية وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكان النجم الساحلي قد تكبد اليوم الاحد هزيمته الثالثة في خمس جولات وذلك امام الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر بالملعب الاولمبي بسوسة.
ويحتل فريق جوهرة الساحل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل و 3 هزائم.
وكان حمادي الدو التحق بتدريب النجم الساحلي خلال شهر جويلية الماضي بعدما قاد خلال الموسم الماضي الملعب التونسي الى احراز كاس تونس.
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296126


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*