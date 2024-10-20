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الديوان الوطني التونسي للسياحة يوقع اول مذكرة تفاهم مع وكالة السياحة الصينية " Tongcheng Travel"

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Publié le Dimanche 20 Octobre 2024 - 13:55 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن الديوان الوطني التونسي للسياحة عن توقيعه، مؤخرا، أول مذكرة تفاهم مع وكالة السياحة الصينية " Tongcheng Travel"مما يشكل خطوة لتسويق الوجهة التونسية.


وأضاف الديوان، في بلاغ نشره الاحد، ان المذكرة قام بتوقيعها المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، حلمي حسين، بحضور مدير تسويق وكالة السياحة الصينية، زهيوي باي، وذلك في مقر الوكالة الرئيسي في بكين.
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وبين ان هذه الشراكة الاستراتيجية تعد خطوة هامة نحو تطوير المنصات الرقمية ومبادرات التسويق عبر الإنترنت، بهدف تعزيز جاذبية تونس لتشكل وجهة سفر مميزة.

يشار الى ان وفدا ترأسه وزير السياحة سفيان تقيّة، شارك من 16 إلى 18 أكتوبر 2024، بالعاصمة الصينية بكين، في ندوة معرض الصين الدولي للرحلات والسياحة علما وان التظاهرة تستقطب أكثر من 50 دولة.


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