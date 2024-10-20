دوز: اختتام الدورة الرابعة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية في دور الثقافة

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اختتم، صباح اليوم الأحد، بدار صالح للفنون بدوز من ولاية قبلي، الدورة الرابعة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة، ببرنامج جمع بين العروض الكوروغرافية والورشات الحية إلى جانب تنظيم معرض للفنون التشكيلية، وفق ما أكده رئيس مصلحة الفنون والحرف والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة، علي الشايب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات".



وأوضح المصدر ذاته، أن هذه التظاهرة الثقافية، التي تواصلت على امتداد يومين، تهدف للإحاطة بالمبدعين الشبان وخاصة رواد دور الثقافة لصقل مواهبهم في الفنون التشكيلية والبصرية، مشيرا إلى أن افتتاح الدورة الرابعة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية تم عشية الأمس السبت، عبر تنظيم ثلاثة عروض كوروغرافية، ليتم إثرها انطلاق اشغال الورشات التي تجمع بين ورشة النحت على الرمال وورشة الخط العربي الى جانب ورشة الرسكلة والنحت





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كما أكد الشايب أن برنامج هذه التظاهرة تواصل صباح اليوم في شكل عبر تقييم الأعمال المنجزة في الورشات وتكريم المشاركين مشيرا إلى أن هذا الصالون أصبح محطة قارة تندرج في إطار تمشي وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية لإحداث باكالوريا الفنون علاوة على تعزيز الحوار الثقافي مع المراهقين خاصة.



ولفت إلى أن هذه الدورة تتضمن حلقة حوارية حول سبل تحقيق التوازن النفسي لدى الناشئة والأطفال والتعريف بدور الفنون بمختلف أنواعها سواء موسيقى أو مسرح أو رسم أو نحت أو غيرها في حماية هذه الشريحة الاجتماعية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مع تشجيعهم على التوجه نحو المجال الإبداعي والتخلي عن بعض الظواهر التي استشرت لدى المراهقين كالإدمان على الهاتف الجوال والألعاب الإلكترونية.