قابس: نشاط هام للمستشفى الجامعي رغم اشتغاله بنصف طاقة استيعابه

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نظرت جلسة عمل موسعة انعقدت الاسبوع المنقضي، في وضعية المستشفى الجامعي بقابس، والسبل الكفيلة بمعالجة الاشكاليات التي يعيشها بسبب تعطل مشروع تقوية أسسه واصلاح هياكله ومبانيه، وابرز الحاضرون النشاط الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة الاستشفائية، التي يقصدها المرضى من مختلف مناطق الجهة ومن الجهات المجاورة.

وقد تم خلال الجلسة، التي أشرف عليها والي قابس رضوان نصيبي وضمت الادارة الجهوية للصحة وادارة المستشفى ورؤساء أقسامه الاستشفائية ومختلف الأطراف المعنية بالملف، الكشف عن تامين المستشفى منذ بداية هذه السنة والى حدود منتصف شهر أكتوبر، ل138 ألف عيادة خارجية في مختلف الاختصاصات الطبية و870 ألف عيادة بقسم الاستعجالي، وبلوغ عدد المرضى الذين أقاموا بالأقسام النهارية 15 الفا و800 مريض ومريضة، وببقية الأقسام 19 الفا و200 مريض ومريضة.

كما أمّن المستشفى خلال نفس الفترة، 60 الف فحص بالأشعة وأجرى 195 ألف تحليل طبي و450 تحليلا يتعلق بالخلايا، وقام مركز الخدمات الطبية الاستعجالية بالف تنقل صحي وب20 ألف تدخل هاتفي.

يشار الى أن المستشفى الجامعي بقابس يشتمل حاليا على 13 قسما جامعيا ينتظر أن تتدعم بأربعة اقسام جامعية اضافية.



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وتبلغ طاقة استيعاب المستشفى 606 اسرة، الا أنه يعمل حاليا بنصف طاقة استيعابه بسبب توقف أشغال تهيئته منذ ما يزيد عن السنتين، وهو مشروع من المنتظر أن يتم في وقت قريب استئناف أشغاله بعد أن تم تجاوز الاشكال القانوني الذي عطل استئناف الأشغال.

ل .ح