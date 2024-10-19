البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة7): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت :



قاعة القرجاني

النادي الافريقي - شبيبة القيروان 74-79



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قاعة بن عمار

نجم حلق الوادى - النجم الساحلي 62-73



قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار - شبيبة المنازه 76-64



قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي 83-70



قاعة خواجة بالمهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - الدالية الرياضية بقرمبالية 73-88





الترتيب

النادي الافريقي 13 7

شبيبة القيروان 13 7

الاتحاد المنستيري 13 7

النجم الساحلي 12 7

نجم حلق الوادى 10 7

اتحاد الانصار 10 7

نادي كرة السلة بالمهدية 9 7

شبيبة المنازه 9 7

الدالية الرياضية بقرمبالية 9 7

النجم الرادسي 7 7