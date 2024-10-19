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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة7): النتائج والترتيب

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Publié le Samedi 19 Octobre 2024 - 22:13 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت :

قاعة القرجاني
النادي الافريقي - شبيبة القيروان 74-79
...


قاعة بن عمار
نجم حلق الوادى - النجم الساحلي 62-73

قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار - شبيبة المنازه 76-64

قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي 83-70

قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - الدالية الرياضية بقرمبالية 73-88


الترتيب
النادي الافريقي 13 7
شبيبة القيروان 13 7
الاتحاد المنستيري 13 7
النجم الساحلي 12 7
نجم حلق الوادى 10 7
اتحاد الانصار 10 7
نادي كرة السلة بالمهدية 9 7
شبيبة المنازه 9 7
الدالية الرياضية بقرمبالية 9 7
النجم الرادسي 7 7


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