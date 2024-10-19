بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 7): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم السبت :



السبت 19 اكتوبر 2024

قاعة بني خيار



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بعث بني خيار - النادي الافريقي 21-21

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي 29-40

قاعة سوسة الاولمبية

النجم الساحلي - مكارم المهدية 25-31

قاعة الحمامات

جمعية الحمامات - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم 30-28

قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال - هلال مساكن 32-32

قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 24-23



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 21 7

2-نادي ساقية الزيت 19 7

3-النادي الافريقي 18 7

4-بعث بني خيار 15 7

--مكارم المهدية 15 7

-6ن.ك اليد بجمال 14 7

-7 النجم الساحلي 13 7

--جمعية الحمامات 13 7

9-سبورتينغ المكنين 11 7

10-هلال مساكن 10 7

11-نسر طبلبة 9 7

12-اتحاد منزل تميم 7 7



