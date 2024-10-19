بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 7): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم السبت :
السبت 19 اكتوبر 2024
قاعة بني خيار
السبت 19 اكتوبر 2024
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - النادي الافريقي 21-21
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي 29-40
قاعة سوسة الاولمبية
النجم الساحلي - مكارم المهدية 25-31
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم 30-28
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - هلال مساكن 32-32
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 24-23
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 21 7
2-نادي ساقية الزيت 19 7
3-النادي الافريقي 18 7
4-بعث بني خيار 15 7
--مكارم المهدية 15 7
-6ن.ك اليد بجمال 14 7
-7 النجم الساحلي 13 7
--جمعية الحمامات 13 7
9-سبورتينغ المكنين 11 7
10-هلال مساكن 10 7
11-نسر طبلبة 9 7
12-اتحاد منزل تميم 7 7
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